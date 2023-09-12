SteelSeries представляет потрясающую беспроводную гарнитуру Nova 7 белого цвета

SteelSeries недавно объявила о выпуске новой белой версии своей широко известной беспроводной гарнитуры Nova 7. Линия гарнитур Nova, известная своим исключительным качеством, неизменно демонстрирует выдающуюся производительность.

Белая гарнитура Nova 7, представленная 12 сентября 2023 года, привлекла внимание своей потрясающей эстетической привлекательностью. Это новое дополнение дополняет ранее выпущенные черные варианты гарнитуры Nova 7, создавая более целостный образ для геймеров, использующих консоли Xbox Series S или PS5.

Доступные в двух вариантах: Nova 7X для игроков Xbox и Nova 7P для энтузиастов PS5, эти беспроводные гарнитуры не ограничиваются консольными играми. Они также совместимы с ПК, что делает их универсальными вариантами для геймеров на разных платформах.

SteelSeries разослала образцы белой гарнитуры Nova 7, что позволило тестерам лично оценить качество и испытать ее. По сравнению с предыдущей гарнитурой Arctis 7, белая Nova 7X имеет более яркий белый цвет, сразу бросающийся в глаза.

Что делает Nova 7 еще более привлекательным, так это его совместимость с бустерами Arctis Nova. Эти пакеты предлагают различные цвета повязки на голову для лыжных очков и бирок для динамиков, что позволяет пользователям персонализировать и настраивать свои гарнитуры в соответствии со своими предпочтениями.

Белую гарнитуру Arctis Nova 7 теперь можно приобрести на Amazon и на веб-сайте SteelSeries в вариантах для Xbox и PlayStation. Независимо от того, являетесь ли вы консольным геймером или используете ПК, эта гарнитура станет достойным обновлением и стильным дополнением к любой игровой системе.

источники:

- Дилан Хорецки о Дексерто (2023 сентября 09 г.)

- Веб-сайт SteelSeries