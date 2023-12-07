Краткое содержание: В Далласе продолжаются плей-офф школьного футбола, и нас с нетерпением ждут несколько захватывающих матчей. Учитывая разнообразие запланированных игр, вот наши прогнозы на некоторые из лучших соревнований в районе Далласа.

Фанаты школьного футбола Далласа могут ожидать захватывающих выходных с началом четвертой недели плей-офф. Эти игры, от ожесточенного соперничества до удивительных историй проигравших, обязательно будут держать зрителей в напряжении.

Один из самых ожидаемых поединков состоится между Норт Кроули и Дунканвиллем. В то время как Дунканвилль был доминирующей силой на протяжении всего сезона, Норт Кроули не следует недооценивать. Однако наш прогноз склоняется в сторону «Дунканвилля», учитывая их впечатляющие результаты на данный момент.

Галена Парк Норт Шор и Остин Вестлейк также сойдутся в битве между двумя сильными командами. Галена Парк Норт Шор зарекомендовала себя как грозная сила, но стабильная игра Вестлейка принесла им небольшое преимущество в нашем прогнозе.

Матч ДеСото против Саутлейка Кэрролла наверняка понравится публике. ДеСото был силой, с которой нужно считаться в этом сезоне, но сильная защита Саутлейка Кэрролла может стать проблемой. Наш прогноз в пользу ДеСото, но эта игра может легко пойти в любую сторону.

В игре Аледо против Форни Аледо является явным фаворитом, продемонстрировав исключительное мастерство и решимость на протяжении всего плей-офф. Однако Форни не следует сбрасывать со счетов, поскольку они показали стойкость и способность справляться с неудачами в предыдущих матчах.

Это лишь некоторые из захватывающих матчей плей-офф школьного футбола Далласа. Следите за обновлениями и будьте в курсе всех событий, пока команды сражаются на поле.