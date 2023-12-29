Starlink: Будет ли работать сотовая связь?

Спутниковая интернет-констелляция под названием Starlink, строящаяся компанией SpaceX, получила значительное внимание благодаря своим возможностям обеспечить широкополосный доступ в интернет в удаленных районах. Однако многие люди интересуются, будет ли Starlink совместим с сотовыми телефонами. Хотя Starlink прежде всего нацелен на предоставление подключения к интернету домам и предприятиям, ожидается, что пользователи смогут подключать свои сотовые телефоны к сети Starlink. В этой статье рассматриваются возможность использования Starlink с сотовыми телефонами, а также технические аспекты и потенциальные преимущества для пользователей.

Будет ли работать Starlink с сотовыми телефонами?