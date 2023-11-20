Новый мод улучшения навыков для Starfield

Долгожданная игра Bethesda Starfield уже привлекла внимание геймеров по всему миру. Однако, как и во многих современных видеоиграх, обновления после запуска часто необходимы для устранения непредвиденных проблем и улучшения игрового процесса. Хотя Bethesda еще не выпустила патч для улучшения системы дерева навыков Starfield, группа преданных моддеров взяла дело в свои руки.

Мод Starfield Pilgrimage, разработанный командой под руководством VollmetalDragon, теперь доступен на NexusMods. Этот мод направлен на повышение согласованности и эффективности навыков в игре, делая каждый навык более значимым для игроков. Многие навыки были переработаны и перераспределены по категориям, чтобы обеспечить баланс и привлечь игроков новыми и интересными способами.

Одним из заметных улучшений, предлагаемых этим модом, является возможность для всех ремесленных навыков разблокировать все связанные исследования. Это означает, что игрокам больше не нужно вкладывать несколько очков навыков, чтобы получить доступ ко всем возможностям крафта. Кроме того, мод с самого начала устанавливает диапазон сканирования на 100, что позволяет игрокам безопасно сканировать свое окружение на расстоянии. Диапазон масштабирования сканера и использование пакетов ускорения, наведение на корабль и двигатели также разблокированы с самого начала.

Кроме того, мод Pilgrimage устраняет проблемы с журналами перков Mining Monthly и Freestar Ranger Gunslinger's Guide, гарантируя, что они больше не учитываются при получении навыков в соответствующих категориях перков.

Поскольку Starfield продолжает привлекать игроков на ПК и Xbox Series X|S, доступность этого мода, улучшающего навыки, предоставляет прекрасную возможность тем, кто, возможно, был недоволен оригинальной системой дерева навыков игры. Независимо от того, являетесь ли вы опытным исследователем или новичком, мод Starfield Pilgrimage предлагает свежий взгляд на развитие персонажей и игровую механику в этой долгожданной космической эпопее.

Вопросы и ответы:

В: Где я могу найти мод Starfield Pilgrimage?

О: Мод Starfield Pilgrimage доступен для скачивания на NexusMods.

В: Могу ли я использовать мод на Xbox?

О: Да, мод совместим с версиями Starfield для Xbox.

В: Влияет ли мод на баланс игрового процесса?

О: Цель мода — улучшить баланс и сделать навыки более интересными, обеспечивая лучшее общее впечатление.

Вопрос: Могу ли я использовать мод, если у меня нет Xbox Game Pass?

О: Да, мод можно использовать независимо от того, есть ли у вас Xbox Game Pass или нет.