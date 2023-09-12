Starfield: как улучшить производительность FPS на ПК с помощью графических процессоров Nvidia

Starfield, долгожданная игра от разработчика Bethesda, покорила сообщество видеоигр. Неудивительно, что игроки с нетерпением ждут возможности погрузиться в эту научно-фантастическую ролевую игру с ее огромным миром и детализированными городами. Однако некоторые игроки выразили обеспокоенность по поводу производительности игры, особенно на ПК с графическими процессорами Nvidia.

По умолчанию Starfield на Xbox Series X|S работает со скоростью 30 кадров в секунду, что может разочаровать игроков, предпочитающих более плавный игровой процесс. На ПК достижение стабильных 60 кадров в секунду может оказаться непостоянным.

К счастью, руководство, предоставленное пользователем Nexusmods по имени Охайко, предлагает потенциальное решение. В руководстве предлагается включить технологию PCI Express под названием Resizable BAR (Base Address Register) для владельцев Nvidia. Эта технология позволяет процессору более эффективно обращаться к памяти графического процессора, что потенциально приводит к повышению производительности.

Чтобы включить панель изменяемого размера, пользователям Nvidia необходимо загрузить инспектор профилей Nvidia и внести в программное обеспечение следующие изменения:

1. В раскрывающемся меню профиля выберите Starfield.

2. Перейдите к разделу 5.

3. Включите функцию rBAR.

4. Установите для параметра rBAR значение 0x00000001.

5. Установите ограничение размера rBAR на 0x0000000040000000.

6. Нажмите «Применить изменения» в правом верхнем углу.

Реализация этих изменений может повысить производительность игры, особенно для игроков с графическими процессорами RTX 30-й серии. Стоит отметить, что Nvidia, как ожидается, в ближайшем будущем выпустит обновления драйверов для оптимизации игрового процесса Starfield.

На данный момент это руководство предлагает потенциальное обходное решение для игроков, которым нужна стабильная частота кадров 60 кадров в секунду. Поскольку игра продолжает развиваться и выпускаться обновления, вполне вероятно, что производительность будет улучшаться и дальше.

Starfield теперь доступен для ПК и Xbox Series X|S, и в него можно играть бесплатно для подписчиков Xbox Game Pass.

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