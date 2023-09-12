Starfield получил высокую оценку от соавтора God of War Дэвида Джаффе

Starfield, долгожданная игра от Bethesda, получила высокую оценку как геймеров, так и представителей индустрии. Одной из выдающихся фигур, выразивших свое восхищение игрой, является Дэвид Джаффе, соавтор серии God of War.

Эмиль Пальяруло, директор по дизайну и писатель Starfield, выразил удивление по поводу положительных комментариев Яффе. Пальяруло поделился своими мыслями в Твиттере, заявив: «Очевидно, что фанатам нравится твоя работа, это невероятно. Иметь коллег-разработчиков, особенно тех, кого вы знаете и уважаете, получать удовольствие от игры — это совершенно другой уровень потрясающести».

Джаффе, известный своей работой в студии Santa Monica Studios и соавтором получивших признание критиков франшиз God of War и Twisted Metal, не сдержался в своих похвалах Starfield. Фактически, он зашел так далеко, что назвал ее своей любимой однопользовательской игрой всех времен. Его посты в социальных сетях и на YouTube были в основном посвящены игре с момента ее запуска, что подчеркивает ее исключительный стиль написания.

С момента своего выпуска Starfield привлекла к себе значительное внимание благодаря впечатляющему количеству игроков. В день запуска игра достигла 1 миллиона одновременных игроков, а по состоянию на 7 сентября ее база игроков составила 6 миллионов. Эти цифры служат свидетельством волнения и ожидания, окружающего титул.

Поскольку Starfield продолжает получать положительные отзывы, Bethesda и команда разработчиков могут гордиться своим достижением. Захватывающий мир игры, захватывающий сюжет и продуманный игровой процесс покорили сердца как игроков, так и профессионалов отрасли.

Определения:

– Starfield: долгожданная игра, разработанная Bethesda.

– Дэвид Джаффе: соавтор серии God of War и ветеран индустрии.

– Эмиль Пальяруло: директор по дизайну и сценарист Starfield.

– Bethesda: известный разработчик и издатель видеоигр.

источники:

- Никто.