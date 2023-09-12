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Starfield получил высокую оценку от соавтора God of War Дэвида Джаффе

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Starfield получил высокую оценку от соавтора God of War Дэвида Джаффе

Starfield, долгожданная игра от Bethesda, получила высокую оценку как геймеров, так и представителей индустрии. Одной из выдающихся фигур, выразивших свое восхищение игрой, является Дэвид Джаффе, соавтор серии God of War.

Эмиль Пальяруло, директор по дизайну и писатель Starfield, выразил удивление по поводу положительных комментариев Яффе. Пальяруло поделился своими мыслями в Твиттере, заявив: «Очевидно, что фанатам нравится твоя работа, это невероятно. Иметь коллег-разработчиков, особенно тех, кого вы знаете и уважаете, получать удовольствие от игры — это совершенно другой уровень потрясающести».

Джаффе, известный своей работой в студии Santa Monica Studios и соавтором получивших признание критиков франшиз God of War и Twisted Metal, не сдержался в своих похвалах Starfield. Фактически, он зашел так далеко, что назвал ее своей любимой однопользовательской игрой всех времен. Его посты в социальных сетях и на YouTube были в основном посвящены игре с момента ее запуска, что подчеркивает ее исключительный стиль написания.

С момента своего выпуска Starfield привлекла к себе значительное внимание благодаря впечатляющему количеству игроков. В день запуска игра достигла 1 миллиона одновременных игроков, а по состоянию на 7 сентября ее база игроков составила 6 миллионов. Эти цифры служат свидетельством волнения и ожидания, окружающего титул.

Поскольку Starfield продолжает получать положительные отзывы, Bethesda и команда разработчиков могут гордиться своим достижением. Захватывающий мир игры, захватывающий сюжет и продуманный игровой процесс покорили сердца как игроков, так и профессионалов отрасли.

Определения:
– Starfield: долгожданная игра, разработанная Bethesda.
– Дэвид Джаффе: соавтор серии God of War и ветеран индустрии.
– Эмиль Пальяруло: директор по дизайну и сценарист Starfield.
– Bethesda: известный разработчик и издатель видеоигр.

источники:
- Никто.

By Габриэль Бота

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