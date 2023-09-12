Прием Starfield: опыт любви или ненависти

Starfield, долгожданная игра от Bethesda, была встречена геймерами неоднозначно. Некоторые просто влюблены в игру, хвалят ее масштаб и внимание к деталям. Другие, однако, выразили разочарование, особенно в отношении быстрого перемещения в игре, экранов загрузки и частоты кадров.

Одним из основных спорных моментов была частота кадров в игре. Перед выпуском Bethesda подтвердила, что Starfield будет работать с заблокированной частотой 30 кадров в секунду. Хотя это решение было ожидаемым, учитывая огромный размах игры, оно заставило многих фанатов жаждать режима производительности со скоростью 60 кадров в секунду, который стал нормой для современных игр.

Digital Foundry, известная группа по анализу игр, решила изучить возможность запуска Starfield со скоростью 60 кадров в секунду на Xbox Series X. Они создали специальную консоль с использованием AMD 4800S Desktop Kit и заменили графический процессор на RX 6700. С включенным FSR 2 и без динамического масштабирования разрешения, они смогли достичь скорости 60 кадров в секунду в закрытых помещениях. Тем не менее, большая часть игры по-прежнему работала со стабильной скоростью 30-40 кадров в секунду.

Когда разрешение было снижено до 1440p, что соответствует Xbox Series S, игра работала со стабильной частотой 40 кадров в секунду с периодическими скачками до 60 кадров в секунду. Это побудило Digital Foundry предположить, что Bethesda потенциально может выпустить режим 40 кадров в секунду для игроков с дисплеями с частотой 120 Гц, особенно с экранами с переменной частотой обновления (VRR).

Хотя эти результаты интригуют, важно отметить, что Starfield в настоящее время заблокирован на частоте 30 кадров в секунду. Однако интересно видеть, что у игры есть потенциал для достижения более высокой частоты кадров при определенных корректировках.

В целом, прием Starfield был неоднозначным. Нравится ли это игрокам или нет, нельзя отрицать ожидание и шумиху вокруг этого амбициозного нового релиза.

Определения:

– Частота кадров: количество кадров в секунду, отображаемых на экране. Более высокая частота кадров обеспечивает более плавное движение в видеоиграх.

– Режим производительности: режим в видеоиграх, в котором более высокая частота кадров отдается предпочтение качеству графики.

– Закрытая среда: меньшие по размеру и более замкнутые области в игре.

– Переменная частота обновления (VRR): функция, которая позволяет дисплею синхронизироваться с видеокартой, что обеспечивает более плавный игровой процесс.

источники:

– GameSpot: (исходная статья)