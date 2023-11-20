Star Wars Jedi: Survivor: обязательная игра уже в продаже

Сезон покупок «Черная пятница» в самом разгаре, и геймеров ждут приятные сюрпризы. Star Wars Jedi: Survivor теперь доступен по значительно сниженной цене всего в 25 долларов в некоторых розничных магазинах.

Любители игр могут найти это невероятное предложение на GameStop, где игра продается за 30 долларов на PS5. Но вот в чем загвоздка: если вы решите забрать игру в магазине, вы получите дополнительную скидку в 5 долларов, в результате чего общая цена снизится всего до 25 долларов. Это самая низкая цена, которую мы когда-либо видели для «Звездных войн: Джедай: Выживший» на сегодняшний день, что делает его неотразимым предложением, которое на 10 долларов дешевле, чем то, что сейчас предлагают Best Buy и Target.

Хотя эта сделка является эксклюзивной для версии для PlayStation 5, владельцам Xbox Series X и S не о чем беспокоиться. Хотя цена игры указана в 35 долларов, вполне вероятно, что к ним также применима скидка в 5 долларов при самовывозе из магазина.

«Звездные войны: Джедай: Выживший» предназначен не только для фанатов «Звездных войн»; это игра, которая понравится всем геймерам. Имея высокий рейтинг 89 на OpenCritic, она получила всеобщую похвалу за отличный игровой процесс и захватывающий опыт. Хотя в оригинальной версии были некоторые ошибки, разработчики неустанно работали над предоставлением обновлений и исправлений, в результате чего игровой процесс стал чистым и отточенным.

Действие этого долгожданного продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года происходит через пять лет после событий первой игры. Игроки берут на себя роль Кэла Кестиса, рыцаря-джедая, выполняющего миссию по противостоянию Империи. Star Wars Jedi: Survivor с улучшенной боевой механикой и захватывающими возможностями настройки персонажа обещает незабываемое путешествие.

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Могу ли я купить «Звездные войны: Джедай: Выживший» онлайн?

Хотя GameStop предлагает приобрести Star Wars Jedi: Survivor в магазине, рекомендуется проверить их веб-сайт на предмет вариантов онлайн-покупки.

Распространяется ли скидка на другие платформы, кроме PS5?

Хотя скидка в размере 5 долларов при самовывозе в магазине в настоящее время подтверждена для версии для PS5, вполне вероятно, что владельцы Xbox Series X и S также смогут воспользоваться той же скидкой.

Есть ли в игре дополнительные бонусы?

В текущем предложении не упоминаются какие-либо дополнительные бонусы, но всегда стоит уточнить у продавца какие-либо рекламные предложения или дополнения, которые могут быть доступны.

Источники: GameStop.com.