Церковь Св. Стефана в Стриторе признана небезопасной, прихожане переезжают в церковь Св. Антония

Резюме: После того, как профессиональная проверка показала, что церковь Св. Стефана в Стритеоре, штат Иллинойс, пришла в упадок и стала небезопасной для использования, епископ Луи Тылка из епархии Пеории постановил, что здание больше не будет местом поклонения. С тех пор прихожане переехали в церковь Св. Антония, которая стала главной церковью прихода Св. Архангела Михаила. Инженеры сочли церковь Святого Стефана непоправимой как с практической, так и с экономической точки зрения.

Небезопасные условия приводят к переселению

По просьбе пастора преподобный монсеньор. Филип Халфакр, в церкви Св. Стефана была проведена профессиональная проверка здания. Инженеры-строители сообщили, что бетонные фундаментные стены церкви не соответствуют минимальным гражданским стандартам структурной целостности. Кроме того, кирпичные стены имели признаки растрескивания и общего разрушения. Инженеры пришли к выводу, что здание следует покинуть из соображений общественной безопасности.

Неосуществимый ремонт и удаление священных предметов

Были предприняты попытки изучить методы ремонта фундамента церкви Св. Стефана. Однако было установлено, что раствор в каменной кладке стен не выдержит необходимой нагрузки, и здание, скорее всего, рухнет. В результате епископ Тылка постановил передать церковь в светское пользование. Священные предметы из церкви, включая алтарь, будут удалены и будут считаться священными, с возможностью их перемещения в другие католические церкви.

Переезд в церковь Св. Антония

Прихожане церкви Св. Стефана теперь начали проводить регулярные мессы в церкви Св. Антония, расположенной по адресу 407 S. Park St. Хотя в церкви Св. Антония нет неотложных проблем с безопасностью жизни, она требует значительного ремонта, стоимость которого оценивается примерно в 4 доллара. миллионов, по данным архитектурной фирмы Healy-Bender-Patton & Been. При этом церковь Святого Антония будет служить главным храмом прихода святого Михаила Архангела.

Историческое значение и завершение

Приход Св. Стефана, первоначально основанный в 1883 году американцами словацкого происхождения, имеет историческое значение как первый католический приход, образованный американцами словацкого происхождения в Соединенных Штатах. Здание церкви было построено в 1906 году. Преподобный монсеньор. Филип Халфакр сравнил закрытие церкви с ощущением потери члена семьи или переезда членов семьи из дома.

В заключение отметим, что ухудшение состояния церкви Св. Стефана в Стриторе привело к тому, что она стала использоваться в светских целях. Прихожане переехали в церковь Св. Антония, которая теперь будет их основной церковью. Ремонт здания был признан невозможным из соображений безопасности.