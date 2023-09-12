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Шпионские фотографии раскрывают дизайн багажника электромобиля Xiaomi, который готовится к массовому производству в 2024 году

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Шпионские фотографии раскрывают дизайн багажника электромобиля Xiaomi, который готовится к массовому производству в 2024 году

Недавно всплыла шпионская фотография, позволяющая заглянуть в долгожданный электромобиль Xiaomi. На фотографии виден уникальный дизайн багажника автомобиля, поразительно напоминающий корпус наушников Xiaomi Buds 4 Pro или увеличенный порт зарядки USB-C.

На изображениях виден просторный багажник с большим проемом и плоским полом, а также множество точек крепления для крепления груза. Крышка багажника, выполненная из стекла, добавляет изысканности общему виду автомобиля. Кроме того, шпионские фотографии дают представление о других деталях дизайна, в том числе обтекаемой и аэродинамической передней части с большой решеткой радиатора и стреловидными фарами, а также стильной задней части с покатой линией крыши и задним фонарем во всю ширину.

Хотя Xiaomi не опубликовала никакой официальной информации о своем электромобиле, отчеты и утечки позволяют предположить, что это будет модель высокого класса, призванная конкурировать с такими компаниями, как Tesla и другими известными автопроизводителями. Ожидается, что автомобиль будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 101 кВтч, обеспечивающим запас хода более 800 км. Кроме того, он, вероятно, будет включать в себя расширенные функции помощи водителю.

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, ранее сообщал, что прогресс их автомобильного проекта превзошел первоначальные прогнозы. В результате Xiaomi собирается начать массовое производство своего электромобиля в первой половине 2024 года.

В заключение, утечка шпионских фотографий дает представление о будущем электромобиле Xiaomi, демонстрируя его отличительный дизайн багажника и намекая на его высококлассные функции. Массовое производство запланировано на 2024 год. Xiaomi стремится оставить след в индустрии электромобилей, конкурируя с признанными игроками и предлагая потребителям сложные и технологически продвинутые варианты.

источники:
– Оригинальная статья о сертификации Bluetooth SIG и шпионские фотографии.

By Габриэль Бота

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