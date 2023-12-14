Spotify представляет плейлисты на базе искусственного интеллекта для поиска музыки

Гигант потокового воспроизведения музыки Spotify тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям создавать плейлисты с использованием технологии искусственного интеллекта. Функция, известная как «плейлисты AI», недавно была замечена пользователем TikTok и подтверждена Spotify. С помощью плейлистов AI пользователи могут получить доступ к интерфейсу в стиле чат-бота, где они могут вводить подсказки или выбирать предложенные идеи для создания персонализированных плейлистов.

Судя по скриншотам, предоставленным пользователем, доступ к функции плейлистов AI можно получить на вкладке «Ваша библиотека», нажав кнопку «плюс». Отсюда пользователи могут ввести подсказку или выбрать заранее заданные предложения, например «сосредоточиться на работе с инструментальной электроникой» или «изучить нишевый жанр, такой как Witch House». Затем чат-бот с искусственным интеллектом обрабатывает запрос и представляет образец плейлиста, который можно дополнительно уточнить, проведя пальцем влево, чтобы удалить ненужные песни.

Хотя Spotify не предоставил конкретных подробностей о том, как работает технология искусственного интеллекта, компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект на своей платформе. Ранее в этом году Spotify представила AI-диджея, который предлагает персонализированные плейлисты и комментарии. Генеральный директор компании Дэниел Эк также намекнул на другие потенциальные возможности использования ИИ, такие как создание аудиорекламы, обобщение подкастов и помощь в создании музыки.

Однако Spotify старается не повышать ожидания пользователей слишком рано. Функция плейлистов AI в настоящее время тестируется, и подтвержденных сроков запуска пока нет. Spotify подчеркивает, что эти тесты являются частью постоянного исследования возможностей искусственного интеллекта и возможностей обучения.

Поскольку конкуренция в области потоковой передачи музыки продолжает усиливаться, Spotify стремится использовать свой опыт в области искусственного интеллекта, чтобы улучшить пользовательский опыт и дифференцироваться на рынке. Внедрение плейлистов на базе искусственного интеллекта может стать значительным шагом на пути к персонализированному поиску и подбору музыки, предлагая пользователям более индивидуальный и удобный опыт прослушивания.

Если у вас есть доступ к функции плейлистов AI в вашем приложении Spotify, мы будем рады услышать ваши мысли и опыт работы с ней.