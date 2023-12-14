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Spotify представляет плейлисты на базе искусственного интеллекта для поиска музыки

ByВики Ставропулу

Декабрь 14, 2023
Spotify представляет плейлисты на базе искусственного интеллекта для поиска музыки

Гигант потокового воспроизведения музыки Spotify тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям создавать плейлисты с использованием технологии искусственного интеллекта. Функция, известная как «плейлисты AI», недавно была замечена пользователем TikTok и подтверждена Spotify. С помощью плейлистов AI пользователи могут получить доступ к интерфейсу в стиле чат-бота, где они могут вводить подсказки или выбирать предложенные идеи для создания персонализированных плейлистов.

Судя по скриншотам, предоставленным пользователем, доступ к функции плейлистов AI можно получить на вкладке «Ваша библиотека», нажав кнопку «плюс». Отсюда пользователи могут ввести подсказку или выбрать заранее заданные предложения, например «сосредоточиться на работе с инструментальной электроникой» или «изучить нишевый жанр, такой как Witch House». Затем чат-бот с искусственным интеллектом обрабатывает запрос и представляет образец плейлиста, который можно дополнительно уточнить, проведя пальцем влево, чтобы удалить ненужные песни.

Хотя Spotify не предоставил конкретных подробностей о том, как работает технология искусственного интеллекта, компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект на своей платформе. Ранее в этом году Spotify представила AI-диджея, который предлагает персонализированные плейлисты и комментарии. Генеральный директор компании Дэниел Эк также намекнул на другие потенциальные возможности использования ИИ, такие как создание аудиорекламы, обобщение подкастов и помощь в создании музыки.

Однако Spotify старается не повышать ожидания пользователей слишком рано. Функция плейлистов AI в настоящее время тестируется, и подтвержденных сроков запуска пока нет. Spotify подчеркивает, что эти тесты являются частью постоянного исследования возможностей искусственного интеллекта и возможностей обучения.

Поскольку конкуренция в области потоковой передачи музыки продолжает усиливаться, Spotify стремится использовать свой опыт в области искусственного интеллекта, чтобы улучшить пользовательский опыт и дифференцироваться на рынке. Внедрение плейлистов на базе искусственного интеллекта может стать значительным шагом на пути к персонализированному поиску и подбору музыки, предлагая пользователям более индивидуальный и удобный опыт прослушивания.

Если у вас есть доступ к функции плейлистов AI в вашем приложении Spotify, мы будем рады услышать ваши мысли и опыт работы с ней.

By Вики Ставропулу