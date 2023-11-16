Новое обновление для Splatoon 3: добавление поддержки Amiibo и не только

Nintendo продолжает демонстрировать свою непоколебимую приверженность Splatoon 3 постоянным потоком обновлений и DLC. Только что было выпущено последнее обновление, версия 5.2.0, которое еще больше улучшило игровой процесс. Хотя это обновление не добавляет нового контента, оно обеспечивает поддержку новых интересных фигурок amiibo.

Одной из ключевых особенностей этого обновления является добавление поддержки amiibo Шивера, Фрая и Бигмена. Теперь игроки смогут разблокировать специальный контент и бонусы, используя эти фигурки amiibo, еще глубже погружаясь в яркий мир Splatoon 3.

Помимо поддержки amiibo, обновление вносит изменения в систему сезонов и каталогов. Игроки теперь будут зарабатывать больше очков каталога в период бонуса распродажи, увеличившись с 1.2x до 1.5x. Этот бонусный период длится от одной недели до окончания сезона до его завершения. Эти изменения направлены на то, чтобы предоставить игрокам больше стимулов и наград по мере прохождения игры.

Кроме того, обновление включает в себя улучшения системы уведомлений. Теперь игроки будут получать уведомления на экране, когда комната, созданная с помощью функции создания комнат SplatNet 3, становится доступной для присоединения. Эта функция гарантирует, что игроки смогут легко общаться со своими друзьями и другими игроками во время захватывающих многопользовательских матчей.

Забегая вперед, Nintendo изложила свои планы на будущие обновления. Следующее обновление, которое, как ожидается, выйдет в конце текущего сезона, в первую очередь будет сосредоточено на корректировке баланса оружия и представит новые функции для предстоящего сезона в декабре.

Энтузиасты Splatoon 3 могут быть уверены, что Nintendo по-прежнему стремится предоставлять богатый и динамичный игровой опыт. Учитывая регулярные обновления и появление дополнительного контента, нет никаких сомнений в том, что Splatoon 3 будет продолжать привлекать игроков еще долгое время.

FAQ

1. Что такое Splatoon 3?

Splatoon 3 — популярная видеоигра в жанре шутера от третьего лица, разработанная и изданная Nintendo. Он отличается уникальной игровой механикой, основанной на чернилах, и яркими красочными визуальными эффектами.

2. Что такое amiibo?

Amiibo — это интерактивные фигурки с поддержкой NFC, созданные Nintendo. При использовании в совместимых играх amiibo позволяет разблокировать дополнительный контент, функции и бонусы.

3. Как часто Splatoon 3 получает обновления?

Nintendo регулярно выпускает обновления для Splatoon 3, добавляя новые функции, балансируя игровой процесс и исправляя ошибки. Частота обновлений зависит от графика разработки и выпуска, установленного Nintendo.

4. Могу ли я играть в Splatoon 3 без amiibo?

Абсолютно! Хотя amiibo могут улучшить игровой процесс, открывая специальный контент, они не обязаны наслаждаться основным игровым процессом Splatoon 3.