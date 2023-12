Вышел новый трейлер «Ширен-Странник: Загадочное подземелье»

Компания Spike Chunsoft, Inc. представила долгожданный трейлер своей предстоящей ролевой игры в стиле Roguelike Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Этот увлекательный трейлер дает представление о захватывающих функциях игры, в том числе о Monster Dojo, которое позволяет игрокам моделировать встречи в подземельях и оттачивать свои навыки. Еще одним важным моментом является появление параллельной игры, предлагающей игрокам множество вариантов игрового процесса.

Геймеры в Северной Америке и Европе могут отметить в своих календарях 27 февраля 2024 года, когда игра Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island выйдет на платформе Nintendo Switch™. Ожидается, что благодаря интригующему сюжету и захватывающему игровому процессу игра привлечет энтузиастов ролевых игр и поклонников оригинальной серии Shiren the Wanderer.

В дополнение к трейлеру Спайк Чунсофт также показал скриншоты, которые позволяют взглянуть на визуальные эффекты и игровую механику. Потрясающая графика и внимание к деталям обязательно очаруют игроков, погружая их в загадочный мир игры.

Для тех, кто предпочитает физическую копию игры, уже открыты предварительные заказы. Оформив предварительный заказ, игроки получат специальный бонус — наклейку размером 2.75 x 3 дюйма с изображением главной героини игры Ширен, украшенной традиционными японскими произведениями искусства.

Reef Entertainment будет отвечать за публикацию физической версии Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island в европейских регионах. Поклонники в этих регионах могут следить за дальнейшими обновлениями о доступности предварительного заказа.

Долгое ожидание Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island почти подошло к концу. Обязательно посмотрите трейлер, скриншоты и воспользуйтесь бонусами за предварительный заказ, чтобы полностью погрузиться в это захватывающее приключение в жанре ролевой игры.