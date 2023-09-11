Новый аксессуар для Pixel Watch: ремешок Lite Fit от Spigen

Spigen, известный производитель чехлов для телефонов, расширил ассортимент своей продукции, включив в него аксессуары для будущих Google Pixel Watch. Их последнее предложение — ремешок Lite Fit, изготовленный из нейлоновой ткани. Этот ремешок спроектирован так, чтобы быть гибким, легким и дышащим, обеспечивая длительный комфорт для пользователя.

Ремешок Lite Fit поставляется с пряжкой из цинкового сплава и коннектором из нержавеющей стали. Говорят, что разъем органично сочетается с корпусом Google Pixel Watch, придавая ему гладкий и унифицированный вид. В настоящее время для покупки доступен только вариант черного цвета, но Spigen предполагает, что в будущем могут быть предложены серебряный и золотой варианты.

Одним из ключевых преимуществ ремешка Lite Fit является его совместимость со всеми часами серии Pixel Watch. Spigen подчеркивает «конструкцию легко снимаемого зажима», которая позволяет ремешку плотно прилегать к любому запястью. Кроме того, компания описывает группу как «простую и неподвластную времени», способную дополнить любой стиль или образ.

Ремешок Lite Fit специально разработан для будущих часов Google Pixel Watch (2022 г.). Однако ожидается, что существующие ремешки, разработанные для предыдущих моделей, также будут совместимы с Pixel Watch 2.

Ремешок Spigen Lite Fit стоит 24.99 доллара США при покупке напрямую у компании. Однако покупатели могут найти его на Amazon на 10 долларов дешевле, а в некоторые регионы он может быть доступен для немедленной доставки. Стоит отметить, что самый дешевый ремешок Google для Pixel Watch стоит от 49.99 долларов.

Поскольку мы с нетерпением ожидаем запуска Pixel Watch, такие аксессуары, как ремешок Lite Fit от Spigen, дают представление о стильном и настраиваемом потенциале носимого устройства.

источники:

– Источник изображения: Spigen

- Спиген.com

– Amazon.com [Нет URL-адресов источников.]