Душераздирающая утрата: четырехлетняя Роуз О'Лири-Холл умерла еще до первого дня в школе

Описание: Четырехлетняя Роуз О'Лири-Холл трагически скончалась всего за несколько часов до своего долгожданного первого дня в школе. Роуз на протяжении всей своей жизни мужественно боролась с редким заболеванием сердца и перенесла несколько операций по устранению этого дефекта. Несмотря на надежды ее семьи на успешную операцию, у Роуз возникли осложнения после последней операции, которые привели к тяжелой инфекции и кровотечению. Несмотря на все усилия медицинского персонала, Роуз не получала достаточного количества кислорода к мозгу, и систему жизнеобеспечения пришлось прекратить. Роуз была известна своим ярким и озорным характером, оставляя неизгладимое впечатление на тех, с кем она сталкивалась. Ее родители, Кэти О'Лири-Холл и Сью О'Лири-Холл, делятся воспоминаниями о своей любимой дочери и начали сбор средств, чтобы привлечь внимание к ее состоянию.

Во время 50,000-недельного сканирования ее матери у Роуз О'Лири-Холл был диагностирован разрыв дуги аорты - состояние, которое встречается только у одного из 20 XNUMX человек. Это состояние возникает, когда основная артерия сердца, аорта, не развивается полностью. Несмотря на то, что Роуз прошла процедуру Норвуда всего в три дня в попытке построить новую аорту, она столкнулась с постоянными проблемами с сердцем. Ей сделали еще две операции, но полного восстановления добиться не удалось. Родители Роуз надеялись на третью операцию - восстановление бивентрикулярного аппарата, поскольку поначалу казалось, что у нее все хорошо, но в последние месяцы ее здоровье начало ухудшаться.

После последней операции у Роуз возникли осложнения, в том числе инфекция внутренней оболочки сердца, называемая эндокардитом. Это привело к сильному кровотечению, в результате чего Роуз потеряла значительное количество крови. Несмотря на медицинское вмешательство, состояние Роуз ухудшилось, и в конечном итоге она скончалась из-за нехватки кислорода в мозгу. Родители описывают ее как энергичного и любящего ребенка, полного озорства и доброты. Она мечтала стать врачом и оказала неизгладимое влияние на тех, кто ее знал.

Чтобы почтить память Роуз и привлечь внимание к ее состоянию, ее родители начали сбор средств, на который уже собрано более 5,000 фунтов стерлингов. Они надеются не дать другим семьям пережить подобную потерю и сохранить живой дух Роуз в сердцах тех, кого она коснулась.

Определения:

– Прерванная дуга аорты: редкий врожденный порок сердца, при котором аорта, основная артерия сердца, не полностью сформирована.

– Эндокардит: инфекция внутренней оболочки сердца.

– Процедура Норвуда: хирургическая процедура, используемая для лечения определенных врожденных пороков сердца у новорожденных.

источники:

- Статья Кэти О'Лири-Холл в Yorkshire Live

– Медицинские определения с сайта Medical-dictionary.thefreedictionary.com.