Новый звездолет SpaceX готов к запуску, поскольку SpaceX стремится увеличить частоту испытательных полетов

Энтузиастам космоса, возможно, есть что ожидать в этот праздничный сезон, поскольку SpaceX готовится к запуску своего третьего корабля Starship. Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, объявил в X (ранее известном как Twitter), что корабль будет готов к полету в ближайшие 3–4 недели, возможно, до Рождества. Однако запуск по-прежнему будет зависеть от получения лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое в настоящее время расследует результаты второго испытательного полета Starship.

Во время второго испытательного полета целью было отправить верхнюю ступень Starship на траекторию вокруг Земли до приводнения в Тихом океане. К сожалению, миссия завершилась преждевременно из-за «быстрой внеплановой разборки» корабля. Кроме того, в небе развалилась первая ступень Super Heavy Starship, которая должна была вернуться для приводнения в Мексиканском заливе. Несмотря на эти неудачи, в ходе полета удалось достичь некоторых важных результатов, в том числе успешного разделения ступеней, чего не удалось добиться в предыдущем испытательном полете. Этот прогресс указывает на то, что SpaceX извлекает уроки из каждого запуска и улучшает общие показатели.

SpaceX тесно сотрудничает с ФАУ для соблюдения необходимых правил и требований безопасности. Для предыдущего запуска космического корабля SpaceX ФАУ потребовалось несколько месяцев, чтобы выдать лицензию на запуск, поскольку они провели расследование взрыва и завершили оценку безопасности и окружающей среды. Хотя расследование последнего испытательного полета только началось, ожидается, что процесс будет более упрощенным, учитывая прогресс, достигнутый между первым и вторым полетами.

Чтобы удовлетворить растущие потребности своей амбициозной программы испытаний, SpaceX наращивает производство. Маск упомянул, что три корабля Starship в настоящее время находятся на завершающей стадии производства на предприятии SpaceX Starbase. Это говорит о том, что SpaceX движется к увеличению частоты испытательных полетов, стремясь сократить разрыв между будущими запусками Starship.

Хотя дата запуска третьего корабля Starship остается неопределенной в ожидании одобрения FAA, энтузиасты космоса с нетерпением ждут следующего обновления от SpaceX. С каждым запуском SpaceX расширяет границы освоения космоса и готовит почву для новой эры космических путешествий.

Часто задаваемые вопросы

Каков текущий статус третьего космического корабля SpaceX? Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что третий корабль Starship должен быть готов к полету в ближайшие 3-4 недели.

Какова основная задача перед запуском? SpaceX все еще необходимо получить лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для корабля Starship.

Что произошло во время второго испытательного полета Starship? Полет завершился преждевременно из-за неожиданной разборки корабля, и первая ступень Super Heavy развалилась в небе.

Какие этапы были достигнуты во втором испытательном полете? Несмотря на преждевременное завершение полета, во втором испытательном полете удалось успешно выполнить разделение ступеней, чего не удалось сделать в предыдущем испытательном полете.

Планирует ли SpaceX увеличить частоту испытательных полетов? Да, SpaceX готовится к увеличению частоты испытательных полетов, и в настоящее время в финальной стадии производства находятся три корабля Starship.