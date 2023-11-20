CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Новый звездолет SpaceX готов к запуску, поскольку SpaceX стремится увеличить частоту испытательных полетов

ByВики Ставропулу

20 ноября, 2023
Новый звездолет SpaceX готов к запуску, поскольку SpaceX стремится увеличить частоту испытательных полетов

Энтузиастам космоса, возможно, есть что ожидать в этот праздничный сезон, поскольку SpaceX готовится к запуску своего третьего корабля Starship. Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, объявил в X (ранее известном как Twitter), что корабль будет готов к полету в ближайшие 3–4 недели, возможно, до Рождества. Однако запуск по-прежнему будет зависеть от получения лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое в настоящее время расследует результаты второго испытательного полета Starship.

Во время второго испытательного полета целью было отправить верхнюю ступень Starship на траекторию вокруг Земли до приводнения в Тихом океане. К сожалению, миссия завершилась преждевременно из-за «быстрой внеплановой разборки» корабля. Кроме того, в небе развалилась первая ступень Super Heavy Starship, которая должна была вернуться для приводнения в Мексиканском заливе. Несмотря на эти неудачи, в ходе полета удалось достичь некоторых важных результатов, в том числе успешного разделения ступеней, чего не удалось добиться в предыдущем испытательном полете. Этот прогресс указывает на то, что SpaceX извлекает уроки из каждого запуска и улучшает общие показатели.

SpaceX тесно сотрудничает с ФАУ для соблюдения необходимых правил и требований безопасности. Для предыдущего запуска космического корабля SpaceX ФАУ потребовалось несколько месяцев, чтобы выдать лицензию на запуск, поскольку они провели расследование взрыва и завершили оценку безопасности и окружающей среды. Хотя расследование последнего испытательного полета только началось, ожидается, что процесс будет более упрощенным, учитывая прогресс, достигнутый между первым и вторым полетами.

Чтобы удовлетворить растущие потребности своей амбициозной программы испытаний, SpaceX наращивает производство. Маск упомянул, что три корабля Starship в настоящее время находятся на завершающей стадии производства на предприятии SpaceX Starbase. Это говорит о том, что SpaceX движется к увеличению частоты испытательных полетов, стремясь сократить разрыв между будущими запусками Starship.

Хотя дата запуска третьего корабля Starship остается неопределенной в ожидании одобрения FAA, энтузиасты космоса с нетерпением ждут следующего обновления от SpaceX. С каждым запуском SpaceX расширяет границы освоения космоса и готовит почву для новой эры космических путешествий.

Часто задаваемые вопросы

  • Каков текущий статус третьего космического корабля SpaceX?

    Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил, что третий корабль Starship должен быть готов к полету в ближайшие 3-4 недели.

  • Какова основная задача перед запуском?

    SpaceX все еще необходимо получить лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для корабля Starship.

  • Что произошло во время второго испытательного полета Starship?

    Полет завершился преждевременно из-за неожиданной разборки корабля, и первая ступень Super Heavy развалилась в небе.

  • Какие этапы были достигнуты во втором испытательном полете?

    Несмотря на преждевременное завершение полета, во втором испытательном полете удалось успешно выполнить разделение ступеней, чего не удалось сделать в предыдущем испытательном полете.

  • Планирует ли SpaceX увеличить частоту испытательных полетов?

    Да, SpaceX готовится к увеличению частоты испытательных полетов, и в настоящее время в финальной стадии производства находятся три корабля Starship.

By Вики Ставропулу