SpaceX заявила о амбициозном плане запусков на 2024 год

Вступление:

Компания SpaceX начинает 2024 год со знакового события, подготавливаясь к своему первому запуску года из Флориды. Запуск, запланированный на среду вечером, будет осуществлен для передачи телекоммуникационного спутника шведской частной компании Ovzon. С 10-минутным окном запуска SpaceX стремится успешно отправить спутник на орбиту. Компания впечатлила своими достижениями в 2023 году, совершив множество успешных запусков, и не намерена замедляться. Цели SpaceX на 2024 год включают увеличение темпа запусков и введение ракет Starship и Super Heavy на космодроме Спейс Кост.

Что запланировано на 2024 год:

У SpaceX большие планы на предстоящий год. Компания стремится увеличить свою скорость запусков до 12 в месяц, чтобы достичь общего числа в 144 запуска в 2024 году. Это амбициозная цель отражает уверенность SpaceX в своих возможностях и ресурсах. В дополнение к этому, компания завершает работу над новым армом для доступа экипажа у своего пускового стола во Флориде, что позволит осуществить пилотируемые космические полеты как из Кеннеди Спейс Кентер, так и с мыса Канаверал. Цель SpaceX — иметь два готовых к запуску пусковых стола во Флориде, что упростит проведение будущих миссий с ракетами Starship и Super Heavy.

Орбитальный тестовый запуск Starship:

В то время как SpaceX занята подготовкой к запуску во Флориде, она также готовится к третьей попытке орбитального тестового запуска своей ракеты Starship. Эта ракета, разрабатываемая на космодроме Бока-Чика в Техасе, стремится стать первой полностью многоразовой ракетой. Успешный полет Starship будет зависеть от возможностей по восстановлению как бустера Super Heavy, так и первой ступени Starship.

Часто задаваемые вопросы:

В: Каков план запусков SpaceX на 2024 год?

О: SpaceX планирует запустить 144 ракеты в 2024 году, с целью совершить 12 запусков в месяц.

В: Какой запуск ожидается у SpaceX из Флориды?

О: SpaceX запускает телекоммуникационный спутник для шведской частной компании Ovzon.

В: Каковы долгосрочные планы SpaceX для Space Coast?

О: SpaceX стремится иметь два готовых к запуску пусковых стола во Флориде, что позволит проводить будущие миссии с ракетами Starship и Super Heavy.

В: Какова цель орбитального тестового запуска Starship?

О: Цель орбитального тестового запуска Starship — продемонстрировать возможности полностью многоразовой ракеты и успешно осуществить восстановление на землю.