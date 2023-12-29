SpaceX запустит космоплан X-37B на революционную миссию

SpaceX готовится к запуску космического робота-космоплана X-37B уже на его седьмую миссию. Этот запуск имеет особое значение, поскольку впервые космоплан будет запущен на ракете, способной доставить его на более высокую орбиту, чем когда-либо ранее. Запуск запланирован на Космическом центре имени Кеннеди NASA на мысе Канаверал. X-37B — это тайная военная космическая автоматическая система, входящая в программу Startов космического силового потенциала Национальной системы безопасности США. Она предназначена для выведения полезных нагрузок и проведения технологических экспериментов во время долговременных орбитальных полетов.

Новые орбитальные режимы и эксперименты

Ожидается, что миссия X-37B будет испытывать «новые орбитальные режимы» и экспериментировать с технологиями будущего в области космического пространства. Точная высота, на которую достигнет космоплан, не разглашается, но в предыдущих миссиях он ограничивался низкой орбитой Земли. Эта миссия, запущенная на ракете Falcon Heavy компании SpaceX, способна нести более тяжелую полезную нагрузку в более дальние области космоса.

Продвижение в области космических исследований

Миссия X-37B — не только демонстрация передовых технологий и возможностей, но и показатель постоянной конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем в области космических исследований. Недавно Китай запустил свой собственный многоразовый робот-космоплан под названием Шэнлун, что добавило конкуренции между этими двумя странами. Генерал Космических сил Б. Ченс Солтзман признал интерес обоих стран к космопланам друг друга, отметив, что эти объекты тщательно наблюдаются в орбите.

Последствия для питания астронавтов

Помимо своих военных задач, X-37B также несет эксперимент NASA по изучению воздействия продолжительного воздействия космической радиации на растительные семена. Возможность выращивания культурных растений в космосе имеет большое значение для будущих долгосрочных миссий, таких как на луну и Марс, поскольку это обеспечивает питание астронавтов во время этих миссий.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что такое космический космоплан X-37B?

Космический космоплан X-37B — это тайная военная космическая система, предназначенная для выведения полезных нагрузок и проведения технологических экспериментов во время долговременных орбитальных полетов.

2. Чему равно значение этой миссии?

Эта миссия имеет особое значение, поскольку это впервые, когда X-37B будет запущен на ракете, способной доставить его на более высокую орбиту, чем когда-либо раньше. Она также демонстрирует продвижение в области космических исследований и конкуренцию между Соединенными Штатами и Китаем в этой области.

3. Какова цель эксперимента NASA, который находится на борту?

Эксперимент NASA на борту X-37B направлен на изучение воздействия продолжительного воздействия космической радиации на растительные семена. Это исследование имеет значение для выращивания культурных растений в космосе и питания астронавтов во время будущих долгосрочных миссий.

Источники:

— [Reuters](https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-x37b/spacex-teams-readying-high-orbit-launch-of-military-x-37b-spaceplane-idUSKBN2AN1UC)