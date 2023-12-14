Новые правила направлены на защиту спокойствия национальных парков

Краткое описание: Вводятся новые правила, ограничивающие авиатуры над национальными памятниками и парками в Соединенных Штатах, направленные на сохранение спокойствия этих любимых природных территорий. Эти правила были приняты после того, как федеральный апелляционный суд постановил, что Служба национальных парков и Федеральное управление гражданской авиации не обеспечивают должным образом соблюдение закона 2000 года, регулирующего коммерческие авиатуры над парками. Новые правила будут запрещать туристическим рейсам приближаться ближе чем на полмили к таким местам, как гора Рашмор и национальный парк Бэдлендс, начиная с апреля. Хотя этот шаг приветствуется экологическими группами и некоторыми посетителями, он вызвал споры среди представителей индустрии авиатуров, которые выступают за сохранение доступа и утверждают, что их услуги предоставляют непревзойденные впечатления, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Различные национальные парки приняли планы или добровольные соглашения для соблюдения правил, хотя существуют некоторые исключения для парков с меньшим количеством рейсов или на Аляске, где для перевозки необходимы небольшие самолеты. Однако противники этих правил рассматривают возможность судебного разбирательства, чтобы оспорить их. Хотя дебаты продолжаются, основная цель правил – найти баланс между сохранением спокойствия этих природных территорий и обеспечением доступа для всех посетителей.

Название: Нахождение баланса: новые правила направлены на защиту мира в национальных парках

На фоне опасений по поводу шумового загрязнения, вызванного воздушными турами, Служба национальных парков и Федеральное управление гражданской авиации вводят новые правила для защиты спокойствия национальных памятников и парков по всей территории Соединенных Штатов. Этот шаг последовал за решением суда, принятого три года назад, который установил, что агентства не обеспечивают эффективного соблюдения закона 2000 года, регулирующего коммерческие авиатуры в эти районы.

Начиная с апреля, будут введены более строгие правила, запрещающие туристическим рейсам приближаться ближе чем на полмили к таким местам, как гора Рашмор и национальный парк Бэдлендс. Эти меры направлены на решение давних жалоб со стороны посетителей и экологов, которые утверждают, что шум нарушает естественный опыт и среду обитания диких животных парков.

Хотя экологические группы и некоторые посетители поддерживают новые правила, индустрия авиатуров обеспокоена влиянием на их бизнес и утверждает, что они предоставляют уникальные возможности, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Отрасль рассматривает возможность судебного разбирательства в ответ на правила и поднимает вопросы по поводу спешки процесса, выражая обеспокоенность по поводу потенциального выхода из бизнеса.

Чтобы обеспечить соблюдение требований, большинство национальных парков уже приняли планы или добровольные соглашения, за исключением парков с минимальным воздушным движением или таких мест, как Аляска, где для перевозки необходимы небольшие самолеты. Правила направлены на достижение баланса между сохранением спокойствия в парках и обеспечением доступа для всех посетителей.

По мере того, как разгораются дебаты, становится очевидным, что основная цель этих правил состоит в том, чтобы сохранить сущность этих природных территорий, позволяя посетителям ощутить истинную красоту и безмятежность парков.