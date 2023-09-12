Sony регистрирует товарные знаки для PS6, PS7, PS8, PS9 и PS10

Sony зарегистрировала товарные знаки для названий PlayStation 6–10 в Японии, что указывает на их долгосрочные планы в отношении будущих консолей. Этот шаг гарантирует, что никто другой не сможет использовать эти имена. Хотя это не означает, что PlayStation 6 неминуема, поскольку Sony часто регистрирует названия консолей за несколько лет до их выпуска, это дает представление об их будущих намерениях.

Основываясь на предыдущих схемах выпуска, предполагая семилетний разрыв между поколениями консолей, PlayStation 6 потенциально может быть выпущена в 2027 году. Microsoft предсказала выпуск PlayStation 2028 в 6 году во время недавнего судебного дела FC. Также вероятно, что выпуск будущих поколений консолей может занять больше времени, учитывая проблемы с цепочкой поставок, возникшие в начале текущего поколения. Это будет соответствовать дате запуска в 2028 году.

Заглядывая в будущее, PlayStation 7 потенциально может быть выпущена в 2035 году, PlayStation 8 — в 2042 году, PlayStation 9 — в 2049 году и PlayStation 10 — в 2056 году. Однако важно отметить, что традиционные физические консоли при этом могут не существовать. точка. Игровая индустрия, скорее всего, перейдет в сторону потоковых платформ или даже более продвинутых технологий, таких как виртуальная реальность или дополненная реальность.

Хотя будущее технологий остается неопределенным, одна вещь, которая, вероятно, продолжится, — это выпуск игр, в которых могут быть ошибки или проблемы при запуске. Кроме того, соперничество консолей между PlayStation и Xbox, скорее всего, продолжится, и фанаты будут страстно поддерживать предпочитаемый ими бренд.

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