Sony представляет BURANO, новую цифровую кинокамеру CineAlta

Sony недавно анонсировала свою новейшую цифровую кинокамеру BURANO. Эта новая камера оснащена впечатляющей полнокадровой CMOS-матрицей с разрешением 8.6K, возможностью автофокусировки, регулируемой электронной нейтральной плотностью и встроенной стабилизацией изображения. Он также имеет двойное стандартное значение ISO 800 и 320, что делает его универсальным в различных условиях освещения. Поставки BURANO начнутся весной 2024 года по цене 25,000 XNUMX долларов США.

Одной из выдающихся особенностей BURANO является переменный нейтральный фильтр и встроенная стабилизация изображения, что делает ее первой в мире цифровой кинокамерой, сочетающей обе функции в одном корпусе. Это обеспечивает кинематографистам большую гибкость и удобство при съемке кадров. Кроме того, камера может похвастаться быстрой гибридной автофокусировкой и распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта при использовании объективов с байонетом E.

BURANO в первую очередь ориентирована на владельцев/операторов среднего и высокого класса, которые готовы инвестировать более 20,000 2 долларов США в цифровую кинокамеру. Ожидается, что она будет использоваться в различных проектах, таких как документальные фильмы, корпоративные видеоролики, музыкальные клипы, съемки дикой природы и природы, а также в качестве популярного варианта B-камеры наряду с Sony VENICE XNUMX.

Камера получила свое название от небольшого острова Бурано в Венецианской лагуне, Италия. Это название было выбрано, чтобы установить связь с Венецией и символизировать возможности камеры. Бурано известен своими кружевами и яркими домами.

Что касается качества изображения, BURANO демонстрирует впечатляющие характеристики. Он оснащен новой полнокадровой CMOS-матрицей с разрешением 8.6K, аналогичной той, что используется в камере VENICE 2. Он предлагает 16 ступеней динамического диапазона, низкий уровень шума и чувствительность к ситуациям с низкой освещенностью. Датчик также поддерживает двойные базовые значения ISO 800 и 3200.

Что касается кодеков записи, BURANO предлагает различные варианты, такие как X-OCN LT, XAVC H и XAVC. Он способен записывать файлы X-OCN внутри себя без необходимости использования внешнего записывающего устройства. X-OCN LT обеспечивает меньший размер файлов, сохраняя при этом качество и гибкость 16-битных линейных файлов.

В целом Sony BURANO — это мощная цифровая кинокамера, обеспечивающая исключительное качество изображения и расширенные функции. Он предназначен для удовлетворения потребностей профессиональных кинематографистов и, как ожидается, оставит свой след в отрасли.

источники:

– Анонс продукта Sony BURANO

– Венеция Путешествие по Италии: Красочный остров Бурано