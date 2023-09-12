CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Sony представляет BURANO, новую цифровую кинокамеру CineAlta

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Sony представляет BURANO, новую цифровую кинокамеру CineAlta

Sony недавно анонсировала свою новейшую цифровую кинокамеру BURANO. Эта новая камера оснащена впечатляющей полнокадровой CMOS-матрицей с разрешением 8.6K, возможностью автофокусировки, регулируемой электронной нейтральной плотностью и встроенной стабилизацией изображения. Он также имеет двойное стандартное значение ISO 800 и 320, что делает его универсальным в различных условиях освещения. Поставки BURANO начнутся весной 2024 года по цене 25,000 XNUMX долларов США.

Одной из выдающихся особенностей BURANO является переменный нейтральный фильтр и встроенная стабилизация изображения, что делает ее первой в мире цифровой кинокамерой, сочетающей обе функции в одном корпусе. Это обеспечивает кинематографистам большую гибкость и удобство при съемке кадров. Кроме того, камера может похвастаться быстрой гибридной автофокусировкой и распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта при использовании объективов с байонетом E.

BURANO в первую очередь ориентирована на владельцев/операторов среднего и высокого класса, которые готовы инвестировать более 20,000 2 долларов США в цифровую кинокамеру. Ожидается, что она будет использоваться в различных проектах, таких как документальные фильмы, корпоративные видеоролики, музыкальные клипы, съемки дикой природы и природы, а также в качестве популярного варианта B-камеры наряду с Sony VENICE XNUMX.

Камера получила свое название от небольшого острова Бурано в Венецианской лагуне, Италия. Это название было выбрано, чтобы установить связь с Венецией и символизировать возможности камеры. Бурано известен своими кружевами и яркими домами.

Что касается качества изображения, BURANO демонстрирует впечатляющие характеристики. Он оснащен новой полнокадровой CMOS-матрицей с разрешением 8.6K, аналогичной той, что используется в камере VENICE 2. Он предлагает 16 ступеней динамического диапазона, низкий уровень шума и чувствительность к ситуациям с низкой освещенностью. Датчик также поддерживает двойные базовые значения ISO 800 и 3200.

Что касается кодеков записи, BURANO предлагает различные варианты, такие как X-OCN LT, XAVC H и XAVC. Он способен записывать файлы X-OCN внутри себя без необходимости использования внешнего записывающего устройства. X-OCN LT обеспечивает меньший размер файлов, сохраняя при этом качество и гибкость 16-битных линейных файлов.

В целом Sony BURANO — это мощная цифровая кинокамера, обеспечивающая исключительное качество изображения и расширенные функции. Он предназначен для удовлетворения потребностей профессиональных кинематографистов и, как ожидается, оставит свой след в отрасли.

источники:
– Анонс продукта Sony BURANO
– Венеция Путешествие по Италии: Красочный остров Бурано

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Новости

Руководители технологических компаний призывают к регулированию искусственного интеллекта

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Новости

Устройство НАСА производит кислород на Марсе

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Новости

Представляем Mannequin: новый опыт многопользовательской виртуальной реальности

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Технологии

Разработчики игр реагируют на новую плату за выполнение Unity

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Spotify представляет «дневной список» для улучшения персонализированного музыкального опыта

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Новости

Руководители технологических компаний призывают к регулированию искусственного интеллекта

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Технологии

Понимание предвзятых медицинских данных: социотехнический подход

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев