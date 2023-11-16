Владельцы PS5 могут наслаждаться Apple Music без рекламы в течение шести месяцев

Владельцы PS5 по всему миру имеют возможность пользоваться Apple Music без рекламы в течение шести месяцев благодаря рекламному предложению от Apple и Sony. Акция, доступная до ноября 2024 года, позволяет новым и «квалифицированным вернувшимся» клиентам Apple Music активировать предложение, загрузив и войдя в приложение Apple Music на любой модели PS5.

В течение шестимесячного пробного периода владельцы PS5 смогут слушать свои любимые мелодии не только на своей консоли, но и на поддерживаемых устройствах на различных платформах, включая Windows, телефоны Android и устройства Apple. Эта гибкость предлагает пользователям удобство доступа к Apple Music, где бы они ни находились.

Предложение, аналогично промоакции Apple TV Plus 2021 года, направлено на привлечение геймеров, которые наслаждаются тщательно подобранными плейлистами и одновременно погружаются в свои любимые игры для PS5. Это отличная возможность для тех, кто еще не знаком с Apple Music и хочет сравнить ее с другими популярными потоковыми сервисами, такими как Spotify Premium.

Часто задаваемые вопросы

1. Кто имеет право на участие в акции Apple Music на PS5?

Акция Apple Music на PS5 доступна новым и «квалифицированным постоянным» клиентам Apple Music по всему миру.

2. Как долго действует акция?

Предложение действительно до 2024 ноября.

3. Как владельцы PS5 могут активировать предложение?

Владельцы PS5 могут активировать предложение, загрузив и войдя в приложение Apple Music на своей консоли.

4. Можно ли использовать предложение только на консоли PS5?

Нет, как только начнется шестимесячный пробный период, пользователи смогут получить доступ к Apple Music на поддерживаемых устройствах, включая Windows, телефоны Android и устройства Apple.

5. Что произойдет после шестимесячного испытательного периода?

После первоначального пробного периода с пользователей в США будет взиматься плата в размере 10.99 долларов США в месяц за продолжение доступа к сервису Apple Music.

источники: PlayStation