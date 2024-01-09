Sony сотрудничает с Honda для представления инновационной электрокары Afeela

Sony и Honda объединили усилия, чтобы показать электрокару Afeela на пресс-конференции CES 2024. Основным моментом демонстрации стало вождение автомобиля на сцене с помощью контроллера PlayStation 5 DualSense. Однако было ясно подчеркнуто, что это только техническая демонстрация и не практичная функция. Несмотря на то, что это третья появление Afeela, презентация включала новые детали разработки автомобиля, включая его уникальные развлекательные и безопасностные технологии.

Одним из самых интересных аспектов Afeela является его использование Unreal Engine 5.3, того же игрового движка, который используется для PlayStation 5. Этот движок обеспечивает 3D графику и визуализацию, отображаемую на огромном экране приборной панели автомобиля, предлагая водителям и пассажирам захватывающий опыт. Afeela также интегрирует метаданные, полученные из интернета, что позволяет создавать подробные 3D карты, виртуальные пространства и дополненную реальность окружающей среды.

Помимо развлекательных функций, Unreal Engine 5.3 используется для обучения систем помощи водителю Afeela. Игровые среды, созданные этим движком, улучшают точность визуальных моделей и обработку нейронных сетей, усиливая безопасность электрокара. Кроме того, Sony Honda Mobility объявила о партнерстве с Microsoft для внедрения технологии облачного вычисления Azure AI в разработку Afeela.

Добавляя волнение, Sony Honda Mobility намекнули на сотрудничество с Polyphony Digital, официальной игровой студией, ответственной за франшизу Gran Turismo. Целью партнерства является объединение виртуальных и реальных опытов. Показанное во время презентации видео демонстрировало гонку Afeela на трассе из серии Gran Turismo, что указывает на то, что возможен опыт вождения электрокара в предстоящей игре Gran Turismo 7.

Электромобиль Afeela является значительным шагом вперед в партнерстве между Sony и Honda. Сочетая передовые технологии игровой и автомобильной индустрий, они формируют будущее электромобилей с инновационными функциями и захватывающими впечатлениями.

Резюме: