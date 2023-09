Комплекты консолей PlayStation 5 получают снижение цен на 50 долларов в США

By

Sony объявила о снижении на 50 долларов цены на комплекты консолей PlayStation 5 в США. Пакет Call of Duty: Modern Warfare 2 для PS5 был снижен с 539.99 до 489.99 долларов, и это предложение доступно онлайн на PlayStation Direct до 30 сентября. Кроме того, такие розничные продавцы, как Best Buy и Walmart, также предлагают тот же пакет за 489 долларов. Пакет Final Fantasy 16 и пакет Horizon Forbidden West также получили скидку в 50 долларов, которую можно приобрести в Walmart и Best Buy.

Для тех, кто заинтересован, GameStop в настоящее время предлагает скидку в размере 50 долларов США на некоторые PS5 при совершении покупок в магазине до 9.29.23. Стоит отметить, что скидки на PS5 в США были менее агрессивными по сравнению с Европой, где Sony недавно провела две ценовые акции за такое же количество месяцев. Эти акции включали снижение стоимости стандартной модели PS75 на 100 фунтов стерлингов/5 евро.

На прошлой неделе Sony повысила цены на подписку PlayStation Plus до 35%. Это повышение цен затронуло 12-месячные планы подписки для уровней Essential, Extra и Premium: цены выросли на 20–40 долларов США / 10–20 фунтов стерлингов / 12–32 евро в зависимости от выбранного плана членства.

Следует отметить, что надежный источник информации раскрыл некоторые игры, которые будут добавлены в каталог игр PlayStation Plus в этом месяце.

