Новая статья: Потенциальные проблемы с дисплеем Pixel 8 Pro

Несколько владельцев Pixel 8 Pro недавно обнаружили круглые неровности на экране своего устройства. Эти неровности, расположенные в разных местах 6.7-дюймовой OLED-панели, по-видимому, являются результатом давления снизу устройства. Хотя защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 остается неизменным, есть опасения, что эти вмятины со временем могут ухудшиться и потенциально повредить дисплей.

Разборка Pixel 8 Pro позволяет предположить, что некоторые компоненты могут оказывать давление на экран снизу, а сам производственный процесс также может играть роль в создании этих вмятин. Однако важно отметить, что в настоящее время эти неровности не повлияли на сенсорную функциональность или качество изображения устройства. Обычно они невидимы, если не смотреть под определенным углом и при оптимальных условиях освещения.

Изображения, опубликованные несколькими владельцами в ветке сообщества, показывают, что вдоль верхнего края экрана постоянно появляются неровности. Слева от фронтальной камеры есть два холмика, справа еще один, а также дополнительные выступы по левому и правому краям, ближе к периметру.

Несмотря на многочисленные сообщения об этих аномалиях экрана, неясно, является ли эта проблема широко распространенной или изолированной. Некоторые пользователи уже обратились в Google с просьбой о замене устройства, хотя следует отметить, что даже у заменяемых устройств возникает та же проблема. Другие выступают за расширенную гарантию на случай, если проблема не исчезнет или усугубится с течением времени.

Важно следить за этой ситуацией и быть в курсе любых официальных объявлений Google относительно проблем с дисплеем Pixel 8 Pro.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что означают круглые выступы на экране Pixel 8 Pro?

О: Эти неровности — это вмятины, которые появились на 6.7-дюймовой OLED-панели. Они являются результатом давления снизу устройства.

Вопрос: Влияют ли неровности на функциональность или качество изображения устройства?

О: В настоящее время это не повлияет на сенсорную функциональность или качество изображения. Выступы нелегко увидеть, если не смотреть под определенным углом и при оптимальных условиях освещения.

Вопрос: Являются ли неровности широко распространенной проблемой?

О: Несмотря на многочисленные сообщения об этих аномалиях экрана, неясно, является ли эта проблема широко распространенной или изолированной.

Вопрос: Может ли Google заменить затронутые устройства?

О: Некоторые пользователи обращались в Google с просьбой о замене устройства, но важно отметить, что даже при замене устройства может возникнуть та же проблема.

Вопрос: Доступна ли расширенная гарантия для этой проблемы?

О: Некоторые пользователи требуют расширенной гарантии, если проблема не исчезнет или ухудшится с течением времени. Ожидаются официальные заявления от Google по этому поводу.