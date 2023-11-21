Новая статья: Потенциальные проблемы с дисплеем Pixel 8 Pro

Несколько владельцев Pixel 8 Pro недавно обнаружили круглые неровности на экране своего устройства. Эти неровности, расположенные в разных местах 6.7-дюймовой OLED-панели, по-видимому, являются результатом давления снизу устройства. Хотя защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 остается неизменным, есть опасения, что эти вмятины со временем могут ухудшиться и потенциально повредить дисплей.
Разборка Pixel 8 Pro позволяет предположить, что некоторые компоненты могут оказывать давление на экран снизу, а сам производственный процесс также может играть роль в создании этих вмятин. Однако важно отметить, что в настоящее время эти неровности не повлияли на сенсорную функциональность или качество изображения устройства. Обычно они невидимы, если не смотреть под определенным углом и при оптимальных условиях освещения.
Изображения, опубликованные несколькими владельцами в ветке сообщества, показывают, что вдоль верхнего края экрана постоянно появляются неровности. Слева от фронтальной камеры есть два холмика, справа еще один, а также дополнительные выступы по левому и правому краям, ближе к периметру.
Несмотря на многочисленные сообщения об этих аномалиях экрана, неясно, является ли эта проблема широко распространенной или изолированной. Некоторые пользователи уже обратились в Google с просьбой о замене устройства, хотя следует отметить, что даже у заменяемых устройств возникает та же проблема. Другие выступают за расширенную гарантию на случай, если проблема не исчезнет или усугубится с течением времени.
Важно следить за этой ситуацией и быть в курсе любых официальных объявлений Google относительно проблем с дисплеем Pixel 8 Pro.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопрос: Что означают круглые выступы на экране Pixel 8 Pro?
О: Эти неровности — это вмятины, которые появились на 6.7-дюймовой OLED-панели. Они являются результатом давления снизу устройства.
Вопрос: Влияют ли неровности на функциональность или качество изображения устройства?
О: В настоящее время это не повлияет на сенсорную функциональность или качество изображения. Выступы нелегко увидеть, если не смотреть под определенным углом и при оптимальных условиях освещения.
Вопрос: Являются ли неровности широко распространенной проблемой?
О: Несмотря на многочисленные сообщения об этих аномалиях экрана, неясно, является ли эта проблема широко распространенной или изолированной.
Вопрос: Может ли Google заменить затронутые устройства?
О: Некоторые пользователи обращались в Google с просьбой о замене устройства, но важно отметить, что даже при замене устройства может возникнуть та же проблема.
Вопрос: Доступна ли расширенная гарантия для этой проблемы?
О: Некоторые пользователи требуют расширенной гарантии, если проблема не исчезнет или ухудшится с течением времени. Ожидаются официальные заявления от Google по этому поводу.