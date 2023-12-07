Совет по образованию Солона почтил уходящего президента Линн Джонс Мозес

Совет по образованию Солона недавно провел свое последнее заседание в этом году и воспользовался возможностью, чтобы выразить признательность президенту Линн Джонс Мозес, которая потеряла свое место на ноябрьских выборах. Хотя Мозес просила коллег не обсуждать ее уход из правления во время встречи, ее просьба была проигнорирована, а члены правления и администрации выразили свою поддержку и благодарность за ее службу.

Казначей Тим Пикана похвалил Мозес за ее пять лет преданности делу правления и похвалил ее за выдающееся руководство. Другие члены, в том числе член правления Кевин Паттон, признали Мозеса за вовлеченного и ответственного управляющего, который всегда уделял приоритетное внимание доступу студентов к качественному образованию. Вице-президент Совета Джули Главин, член Мишель Барксдейл и Джон Хекман также выразили свою признательность за наставничество Мозеса и охарактеризовали ее как тихую бурю, которая за время своего пребывания в должности добилась замечательных результатов. В ответ Мозес выразила свою благодарность за возможность служить и подчеркнула свою непоколебимую поддержку школ и общества.

Несмотря на потерю своего места, Мозес остается активным членом общества и пообещала продолжать защищать интересы школьного округа. Она пожелала новому члену правления д-ру Стефани Абрамовиц удачи и призвала к продолжению сотрудничества, которое способствовало успеху правления. Моисею аплодировали стоя все присутствовавшие члены правления и администраторы.

Доктор Стефани Абрамовиц, получившая наибольшее количество голосов на выборах в совет директоров, будет приведена к присяге на предстоящем собрании в январе. Совет по образованию Солона уверен в способностях Абрамовиц и ожидает плавного перехода, когда она вступит в свою новую роль.