Новое исследование показывает удивительное влияние резервных копий iMessage на хранилище iCloud

Недавнее исследование пролило свет на значительное влияние резервных копий iMessage на емкость хранилища iCloud. В исследовании, проведенном группой исследователей, изучалось использование данных резервных копий iMessage на различных устройствах iOS.

Результаты исследования оказались весьма тревожными. Было обнаружено, что резервные копии iMessage занимают значительную часть использования хранилища iCloud для многих пользователей. Фактически, у некоторых пользователей резервные копии iMessage занимали до 50% доступного хранилища iCloud.

Исследователи также обнаружили, что многие пользователи не знали, сколько места занимают их резервные копии iMessage. Новое обновление iOS 17.2 предоставляет функцию, которая позволяет пользователям легко видеть, сколько сообщений сохранено в iCloud и сколько места они занимают. Доступ к этой функции можно получить, зайдя в «Настройки», нажав на имя пользователя, выбрав iCloud, а затем выбрав «Показать все» и «Сообщения в iCloud».

Узнав о результатах исследования, многие пользователи выразили обеспокоенность по поводу того, действительно ли им нужно хранить эти резервные копии iMessage вечно. Некоторые пользователи даже подумывали об удалении старых резервных копий, чтобы освободить место в своих учетных записях iCloud.

Для тех, кому интересно, стоимость хранилища iCloud в месяц варьируется в зависимости от выбранного плана хранения. Apple предлагает несколько вариантов — от 50 ГБ до 2 ТБ по цене от 0.99 доллара в месяц.

В заключение исследование подчеркивает значительное влияние резервных копий iMessage на хранилище iCloud. Он призывает пользователей более внимательно относиться к настройкам резервного копирования iMessage и рассмотреть возможность удаления ненужных резервных копий, чтобы оптимизировать пространство для хранения в своих учетных записях iCloud.