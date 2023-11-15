Snapmatic: революция в сфере взаимодействия с мероприятиями с помощью фотокабин на базе искусственного интеллекта

Агентство креативных технологий Engage Works заключило партнерское соглашение с Snapmatic, чтобы привнести инновационные мероприятия в свой лаундж Flux Innovation Lounge. Snapmatic, платформа для взаимодействия с брендами, меняет взаимодействие с событиями за счет использования фотобудок на базе искусственного интеллекта в гибридных, виртуальных и живых условиях.

AI Photobooth от Snapmatic выделяется на рынке своим уникальным генеративным подходом к искусственному интеллекту. Благодаря тщательной обработке изображений и облачной инфраструктуре графического процессора фотобудка обеспечивает стабильные и высококачественные результаты. Компания тесно сотрудничает с брендами и агентствами, чтобы предоставлять результаты, генерируемые искусственным интеллектом, которые соответствуют желаемому внешнему виду, повествованию кампании и представлениям бренда.

Габриэль Хенвуд, владелец Snapmatic, выражает веру компании в преобразующий потенциал искусственного интеллекта в улучшении впечатлений от мероприятий. Основная цель Snapmatic — помочь брендам установить долгосрочные связи со своей аудиторией посредством уникальных, увлекательных и высоко персонализированных взаимодействий. Flux Innovation Lounge представляет собой идеальную платформу для возможностей Snapmatic, поскольку он сочетает в себе изобретательность и инновации, позволяя фотокабинам привлечь ценных посетителей.

Основатель и генеральный директор группы Engage Works Стив Блит приветствует Snapmatic в качестве своего нового партнера, подчеркивая передовой характер их фотокабин на базе искусственного интеллекта. Это партнерство органично согласуется с видением Engage Works о расширении границ инноваций. Стремление Snapmatic обеспечить персонализированное и увлекательное взаимодействие прекрасно дополняет цель переосмысления вовлеченности в мероприятиях Flux Innovation Lounge, оставляя неизгладимое впечатление на посетителей благодаря захватывающим впечатлениям.

Flux Innovation Lounge, расположенный в лондонском районе Дизайна, представляет собой пространство для проведения мероприятий, которое можно арендовать для проведения различных мероприятий, включая личные мероприятия, гибридные мероприятия, совместные семинары и встречи с клиентами. Благодаря использованию новейших технологий Flux Innovation Lounge предлагает уникальную и динамичную среду для проведения запоминающихся и впечатляющих мероприятий.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем AI Photobooth от Snapmatic отличается от других моделей на рынке?

AI Photobooth от Snapmatic использует уникальный генеративный подход искусственного интеллекта, обеспечивающий стабильные и высококачественные результаты. Благодаря тщательной подготовке изображений и облачной инфраструктуре графического процессора фотобудка обеспечивает исключительную производительность и настраиваемый результат в соответствии с предпочтениями бренда.

2. Как Snapmatic помогает брендам устанавливать связи со своей аудиторией?

Snapmatic фокусируется на создании уникальных, увлекательных и персонализированных взаимодействий между брендами и их аудиторией. Создавая контент на основе искусственного интеллекта, который соответствует внешнему виду бренда, повествованию кампании и общей репрезентации, Snapmatic помогает способствовать долгосрочным связям и запоминающимся впечатлениям.

3. Где я могу познакомиться с AI Photobooth от Snapmatic?

Инновационную фотобудку Snapmatic с искусственным интеллектом можно увидеть в лаунже Flux Innovation Lounge, расположенном в лондонском районе Дизайна. Это универсальное место проведения предлагает очные мероприятия, гибридные мероприятия, совместные семинары и клиентские сессии, предоставляя прекрасную возможность стать свидетелем силы захватывающего опыта, которому способствуют новейшие технологии.