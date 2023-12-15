Новые способы пережить год, наполненный приложениями: Snapchat и многое другое

Хотите вспомнить свои цифровые впечатления в 2023 году? Snapchat только что выпустил функцию Snapchat Recap, которая поможет вам пережить прошлый год в приложении. Но где его найти? Не волнуйтесь, мы вас прикроем.

Чтобы найти свой Snapchat Recap 2023, выполните следующие простые шаги:

Шаг 1. Откройте приложение Snapchat на своем телефоне.

Шаг 2. Проведите вверх по экрану камеры, чтобы открыть страницу «Воспоминания».

Шаг 3. Найдите Snapchat Recap 2023 вверху страницы. Если вы не можете его найти, проведите пальцем по карусели «Воспоминания» влево, пока не найдете «Ваш итог за 2023 год».

Шаг 4. Выберите «Ваш итог за 2023 год», чтобы просмотреть персонализированный видеообзор.

Шаг 5. Просматривая отчет Snapchat, вы можете добавить его в свою историю, выбрав «История», или отправить его непосредственно другу или в групповой чат, выбрав «Отправить».

Шаг 6. В зависимости от вашей активности в Snapchat в 2023 году ваш отчет будет разделен на различные категории. Если вы поделились фотографиями или видео, снятыми на пляже или озере, они могут появиться в разделе «Пожалуйста, пляж». А если вы любили делать селфи, вы можете ожидать найти категорию «Милая, удалю позже».

Повторите процесс столько раз, сколько захотите, чтобы заново пережить самые яркие моменты Snapchat.

Но Snapchat — не единственное приложение, предлагающее обзоры на 2023 год. Ознакомьтесь с другими популярными приложениями, такими как Duolingo, Reddit, Spotify и Apple Music, у которых также есть свои функции обзора года.

Итак, независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом Snapchat или пользователем других популярных приложений, найдите время и вспомните самые яркие моменты и воспоминания, которые вы оставили в цифровом мире в 2023 году.