Новое и улучшенное: представлена ​​PlayStation 5 Slim

Sony в очередной раз поразила геймеров своим последним релизом — PlayStation 5 Slim. Взяв за основу свою предыдущую книгу, Sony представила уменьшенную и более изящную версию своей популярной игровой консоли, следуя за успехом PS4 Slim. Эта новая модель сохранила оригинальное название, но отличается компактным дизайном и улучшенными характеристиками.

Одним из выдающихся изменений в PS5 Slim является увеличение объема памяти. Первоначальные модели имели 825 ГБ памяти, но модель Slim предлагает щедрый объем памяти — 1 ТБ. Это означает, что геймеры теперь могут хранить еще больше своих любимых игр, не беспокоясь о постоянном удалении и переустановке, чтобы освободить место.

PS5 Slim не только меньше по размеру, но и легче по весу. Модель Slim весит чуть более 7 фунтов по сравнению с почти 10 фунтами ее предшественницы и идеально подходит для мобильных геймеров. Путешественникам больше не придется таскать с собой громоздкую и громоздкую консоль.

Что касается дизайна, модель Slim оснащена двумя портами USB-C на передней панели, предоставляя пользователям больше возможностей подключения. Кнопка извлечения диска, которая когда-то располагалась на самой консоли, теперь перенесена на дисковод. Кроме того, индикаторы питания были расширены и теперь располагаются по всей передней части машины, что придает ей элегантный и современный вид.

Однако для тех, кто рассматривает цифровое издание, решение становится менее очевидным. Хотя модель Slim предлагает больше места для хранения данных, она стоит дороже по сравнению с оригинальной консолью. А если вы когда-нибудь решите добавить дисковод позже, вам придется выложить дополнительно 80 долларов, что сделает стоимость еще выше.

Вопросы и ответы:

PlayStation 5 Slim быстрее или мощнее оригинала? Нет, модель Slim не оснащена какими-либо новыми компонентами, которые сделали бы ее быстрее или мощнее. Улучшения касаются в первую очередь дизайна и емкости хранилища.

Нет, модель Slim не оснащена какими-либо новыми компонентами, которые сделали бы ее быстрее или мощнее. Улучшения касаются в первую очередь дизайна и емкости хранилища. Могу ли я поставить PS5 Slim вертикально? По умолчанию модель Slim предназначена для горизонтального использования. Если вы предпочитаете устанавливать его вертикально, вам нужно будет приобрести дополнительную вертикальную подставку, которая стоит 30 долларов.

По умолчанию модель Slim предназначена для горизонтального использования. Если вы предпочитаете устанавливать его вертикально, вам нужно будет приобрести дополнительную вертикальную подставку, которая стоит 30 долларов. Совместимы ли цветные крышки оригинальной PS5 с моделью Slim? Нет, цветные крышки оригинальной PS5 не подойдут к модели Slim. Sony планирует выпустить новые версии цветных накладок специально для Slim в начале 2024 года.

Нет, цветные крышки оригинальной PS5 не подойдут к модели Slim. Sony планирует выпустить новые версии цветных накладок специально для Slim в начале 2024 года. Стоит ли мне перейти с моей нынешней PS5 на модель Slim? Если вам не требуется больше места для хранения или вы не предпочитаете меньший размер, различий между двумя моделями может быть недостаточно, чтобы гарантировать обновление. Возможно, стоит подождать до потенциального будущего выпуска Pro или более мощной модели.

В целом, PlayStation 5 Slim предлагает заманчивый вариант для геймеров, которые ценят более компактный и удобный игровой процесс. Благодаря увеличенному объему памяти и элегантному дизайну она обязательно впечатлит как новых, так и существующих энтузиастов PlayStation.