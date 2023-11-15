SK Hynix представляет память LPDDR5T-9600 для смартфонов высокого класса: катализатор искусственного интеллекта на устройствах и улучшенной графики

Компания SK Hynix объявила о начале массовых поставок своей новейшей памяти LPDDR5T-9600 для смартфонов высокого класса. Этот новейший модуль памяти значительно повышает скорость передачи данных и пиковую пропускную способность, удовлетворяя растущий спрос на высокопроизводительные и емкие мобильные модули DRAM.

Память LPDDR5T-9600 обеспечивает впечатляющую пиковую пропускную способность 76.8 ГБ/с, что на 12.5 % больше, чем у ее предшественницы LPDDR5X-8533. Благодаря такой повышенной скорости у производителей смартфонов и систем на кристалле (SoC) появляется сильный стимул проверить и внедрить память SK Hynix LPDDR5T-9600, которая обязательно повысит общую производительность их устройств.

Одним из примечательных аспектов памяти LPDDR5T-9600 является диапазон напряжения VDD от 1.01 В до 1.12 В, что немного превышает спецификацию LPDDR5X. Хотя это не должно создавать серьезных проблем с совместимостью, это требует дополнительного тестирования совместимости с существующими чипами для обеспечения плавной интеграции.

Память LPDDR5T-9600 хорошо подходит для приложений искусственного интеллекта на устройствах, что является растущей тенденцией в индустрии смартфонов. Эра искусственного интеллекта быстро набирает обороты, и смартфоны находятся на переднем крае внедрения технологии искусственного интеллекта на устройствах. SK Hynix признает этот спрос и стремится удовлетворить его, предлагая быстрые и эффективные модули памяти LPDDR5T-9600.

Помимо расширения возможностей искусственного интеллекта, память LPDDR5T-9600 обогащает мобильные приложения с интенсивным использованием графики, например игры. Повышенная скорость передачи данных обеспечивает удобство работы пользователя, плавный игровой процесс и улучшенную визуальную производительность.

Хотя модули LPDDR6T-9600 от SK Hynix уже получили сертификацию от таких отраслевых гигантов, как Qualcomm и MediaTek, SK Hynix также начала поставки своих устройств LPDDR6T-9600 для Vivo. Китайский производитель смартфонов будет использовать эти модули в своих процессорах мобильных приложений X100 и X100 Pro.

Постоянное технологическое лидерство SK Hynix в области памяти AI гарантирует, что она останется в авангарде рынка DRAM премиум-класса. Компания стремится удовлетворить потребности рынка и использовать достижения в области технологий искусственного интеллекта, позиционируя себя как ключевой игрок в постоянно развивающейся индустрии смартфонов.

FAQ

Что такое память LPDDR5T-9600?

Память LPDDR5T-9600 — новейшее предложение от SK Hynix, специально разработанное для смартфонов высокого класса. Он может похвастаться повышенной скоростью передачи данных и пиковой пропускной способностью, что удовлетворяет растущий спрос на высокопроизводительные и емкие мобильные DRAM-памяти.

Каковы преимущества памяти LPDDR5T-9600?

Одним из основных преимуществ памяти LPDDR5T-9600 является повышенная скорость передачи данных, что приводит к увеличению пиковой пропускной способности на 12.5% по сравнению с ее предшественником LPDDR5X. Это улучшение обеспечивает более плавную работу приложений искусственного интеллекта на устройстве и мобильных приложений с интенсивным использованием графики.

Какие производители смартфонов сертифицировали память SK Hynix LPDDR6T-9600?

Память LPDDR6T-9600 от SK Hynix получила сертификацию от лидеров отрасли Qualcomm и MediaTek. Кроме того, поставки уже начались Vivo, китайскому производителю смартфонов, который планирует включить эту память в свои процессоры мобильных приложений X100 и X100 Pro.

Какой вклад память LPDDR5T-9600 вносит в эпоху искусственного интеллекта?

Модуль памяти LPDDR5T-9600 особенно полезен для встроенных в устройства приложений искусственного интеллекта, которые приобретают все большую популярность в индустрии смартфонов. Повышенная скорость передачи данных и пиковая пропускная способность этой памяти способствуют более плавной работе искусственного интеллекта, позволяя смартфонам эффективно внедрять технологию искусственного интеллекта.

Каково значение памяти LPDDR5T-9600 для игровых приложений?

Благодаря повышенной скорости передачи данных память LPDDR5T-9600 повышает производительность мобильных приложений с интенсивным использованием графики, включая игры. Модуль обеспечивает плавный игровой процесс и улучшенное качество изображения, что повышает качество игрового процесса на смартфонах высокого класса.