Apple Music предлагает шесть месяцев бесплатного доступа владельцам PlayStation 5

Apple заключила партнерское соглашение с PlayStation для продвижения своего стримингового сервиса Apple Music на консоли PlayStation 5. В рамках этого сотрудничества владельцы PlayStation 5 теперь могут получить до шести месяцев бесплатного доступа к Apple Music.

Чтобы воспользоваться этим предложением, владельцам PlayStation 5 просто необходимо войти в PlayStation Network, загрузить приложение Apple Music и следовать инструкциям на экране, чтобы принять предложение. Затем они смогут войти в систему, используя свой Apple ID, или создать новый.

Официальный веб-сайт PlayStation предлагает геймерам использовать Apple Music для создания персонализированных игровых плейлистов, улучшая игровой процесс, слушая свои любимые треки до, во время и после игровых сессий.

Важно отметить, что эта акция Apple Music доступна исключительно на PlayStation 5 и ее можно активировать только на самой консоли. Предложение распространяется на новых и квалифицированных постоянных подписчиков Apple Music. Существующие абоненты, к сожалению, не могут воспользоваться этой сделкой. Новые подписчики получат шесть месяцев Apple Music, а постоянные подписчики — пять месяцев бесплатного доступа.

Apple установила крайний срок для этой захватывающей акции — 15 ноября 2024 года. По истечении бесплатного шестимесячного периода подписчики смогут продолжить подписку на Apple Music за 10.99 долларов США в месяц.

Это сотрудничество Apple и PlayStation объединяет игровой и музыкальный миры, обеспечивая пользователям PlayStation 5 захватывающий и приятный опыт. Будь то создание идеального игрового плейлиста или открытие новой музыки, Apple Music добавляет еще одно измерение к и без того необыкновенным игровым процессам на консоли PlayStation 5.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Могут ли существующие подписчики Apple Music воспользоваться предложением бесплатного доступа?

О: Нет, предложение доступно только новым и квалифицированным постоянным подписчикам Apple Music.

В: Как долго будет действовать бесплатный доступ?

О: Новые подписчики получат шесть месяцев бесплатного доступа, а постоянные подписчики — пять месяцев бесплатного доступа к Apple Music.

Вопрос: Что произойдет после истечения бесплатного периода?

О: По истечении шестимесячного периода подписчики смогут продолжить подписку на Apple Music за 10.99 долларов США в месяц.

Вопрос: Доступно ли предложение на других консолях PlayStation?

О: Нет, это предложение доступно исключительно на консоли PlayStation 5.

Вопрос: Как я могу воспользоваться предложением?

О: Владельцам PlayStation 5 необходимо войти в PlayStation Network, загрузить приложение Apple Music и следовать инструкциям на экране, чтобы принять предложение. Они могут войти в систему, используя свой Apple ID, или создать новый.