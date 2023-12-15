Принцесса Швеции Мадлен провела день со своими дочерьми

Принцесса Швеции Мадлен и две ее маленькие дочери, принцесса Леонора и принцесса Адриенна, провели восхитительный день на выходных. Королевская троица посетила адвентистскую службу в Форт-Лодердейле, штат Флорида, где их тепло встретила местная община.

Церковь в ожидании своих царственных гостей приготовила особенную и атмосферную службу. После этого был подан традиционный шведский кофе в сопровождении восхитительных булочек с шафраном и имбирных пряников.

Принцесса Мадлен поделилась своей радостью в социальных сетях, опубликовав фотографии с прогулки и выразив благодарность Шведской церкви за теплое гостеприимство.

Шведская принцесса известна своей преданностью своим королевским обязанностям, но она также уделяет приоритетное внимание проведению времени со своими детьми. Эта прогулка стала для принцессы прекрасной возможностью оставить незабываемые воспоминания со своими маленькими дочерьми.

Девятилетняя принцесса Леонора и пятилетняя принцесса Адриенна выглядели сияющими, проводя время со своей матерью. Принцессы были одеты в элегантные наряды, отражающие царственный стиль их матери.

Королевская семья Швеции известна своей тесной связью с церковью, и посещение Адвентистской службы еще раз продемонстрировало их приверженность своей вере.

В заключение принцесса Швеции Мадлен провела особенный день со своими дочерьми, посетив адвентистскую службу во Флориде. Мероприятие было наполнено теплотой и традиционными шведскими угощениями, что оставило незабываемые впечатления для королевской троицы.