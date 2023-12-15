Усилия по размножению древнего дерева после вырубки сдерживают обещание

Величественное дерево, которое когда-то стояло возле Стены Адриана в Нортумберленде, Англия, было срублено, но есть надежда, что наследие этого древнего дерева будет жить. Специалисты по охране природы сообщили о положительных признаках жизни семян и черенков дерева, указывая на то, что более 30% зрелых семян и половина черенков могут быть жизнеспособными. Директор садов и парков Национального фонда Энди Джаспер выразил оптимизм по поводу превращения этих семян и черенков в сильные саженцы, предлагая новое будущее для любимого дерева.

Помимо роста саженца, существует вероятность того, что ствол дерева может вырасти заново, хотя для подтверждения этого может потребоваться несколько лет. По словам Джаспера, терпение имеет решающее значение в восстановлении ландшафта, позволяя природе идти своим чередом.

После вырубки дерева 16-летний мальчик был первоначально арестован в связи с актом вандализма. Однако теперь полиция объявила, что подростку не будут предъявлены никакие дальнейшие меры, сосредоточив свое внимание на трех других подозреваемых. По сообщениям СМИ, по крайней мере один из этих подозреваемых - бывший лесоруб, у которого была обнаружена большая бензопила. Уголовные обвинения в этом случае могут выходить за рамки уничтожения дерева, поскольку падение платана также нанесло ущерб Стене Адриана, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Потеря этого знаменитого дерева вызвала беспрецедентный общественный резонанс: почти 17 миллионов человек следили за обновлениями в социальных сетях. Национальный фонд, отвечающий за сохранение земель вокруг Стены Адриана, сотрудничает с Национальным парком Нортумберленд, чтобы создать вечную дань уважения этому дереву. В настоящее время планируется определить, как лучше всего использовать утилизированную древесину из большого ствола.

Хотя вырубка древнего дерева была печальным событием, усилия по его размножению вселяют надежду на его дальнейшее присутствие в ландшафте. По мере того, как природа берет свое и появляются новые саженцы, наследие этого любимого дерева будет чтиться и сохраняться для будущих поколений.