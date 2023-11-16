Революционный объектив SIGMA 70–200mm F2.8 DG DN OS Sports: новое определение качества беззеркальной фотографии

Спортивный объектив SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS призван совершить революцию в мире полнокадровой беззеркальной фотографии. Благодаря своим новейшим функциям и передовым технологиям этот объектив меняет правила игры как для профессиональных фотографов, так и для видеооператоров.

Новое определение автофокуса

Попрощайтесь с пропущенными кадрами и размытыми изображениями. SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports оснащен двумя моторами HLA, обеспечивающими быструю, точную и практически бесшумную фокусировку даже в быстро меняющихся ситуациях. Независимо от того, снимаете ли вы высокоскоростные спортивные состязания, движущуюся дикую природу или мимолетные моменты на специальных мероприятиях, этот объектив гарантирует, что вы никогда не упустите ни одной детали.

Беспрецедентная стабилизация

Изображения без дрожания в условиях низкой освещенности теперь в пределах вашей досягаемости. Оснащенный встроенной функцией оптического стабилизатора и алгоритмом OS2, этот объектив обеспечивает впечатляющую эффективность стабилизации до 7.5 ступеней. Попрощайтесь со штативами и начните съемку с рук даже в условиях плохого освещения.

Возможности кинематографического видео

Для видеооператоров SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports — это воплощение мечты. Объектив спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму «дыхание» фокуса, обеспечивая естественное смещение фокуса во время записи. Передовые технологии моделирования и высококачественные стеклянные элементы сводят к минимуму блики и ореолы, обеспечивая исключительное качество изображения при любом освещении.

Профессиональные функции

Этот объектив оснащен функциями, отвечающими потребностям профессионалов. Разъединяющееся кольцо диафрагмы обеспечивает плавную и точную регулировку, а встроенная ножка Arca Swiss обеспечивает совместимость с широким спектром штативных головок. Благодаря защите от атмосферных воздействий, выдерживающей суровые условия, этот объектив рассчитан на долгий срок службы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Могу ли я использовать этот объектив с камерой Canon RF с креплением?

О: К сожалению, объектив SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports в настоящее время доступен только для камер Sony E-Mount и L-Mount.

Вопрос: Какова цена этого объектива и когда он появится в продаже?

Ответ: Спортивный объектив SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS будет стоить 1865.53 долларов США или 1499.99 фунтов стерлингов. Поставки по всему миру начнутся 7 декабря.

В заключение отметим, что объектив SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports — это настоящий переломный момент в мире полнокадровой беззеркальной фотографии. Благодаря непревзойденной производительности автофокусировки, исключительным возможностям стабилизации и функциям профессионального уровня этот объектив позволяет фотографам и видеооператорам поднять свое мастерство на новую высоту. Приготовьтесь снимать потрясающие снимки без дрожания и кинематографические видеоролики, как никогда раньше, с помощью этого революционного объектива.