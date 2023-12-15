Расширение территорий: Лимпкины и другие виды в движении

Резюме: Недавнее расширение популяции хромых в Иллинойсе и других штатах привлекло внимание экологов и орнитологов. Это расширение объясняется распространением неместных видов улиток в Соединенных Штатах. Хотя конкретные механизмы этого вторжения до сих пор до конца не изучены, эксперты обеспокоены потенциальными рисками, которые оно представляет, включая распространение болезней и угрозу биоразнообразию.

В последние годы хромоты вышли за пределы своей естественной среды обитания в Южную Америку, Центральную Америку, Мексику, Карибский бассейн и Флориду. Интродукция инвазивных улиток во Флориду сыграла значительную роль в их восстановлении и последующем территориальном расширении. Теперь эти тропические водно-болотные птицы наблюдались в нескольких штатах, включая Иллинойс, Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи и Луизиану. Были даже отдельные наблюдения в Пенсильвании.

По мнению птичьего эколога Майка Уорда, расширение популяции хромых может быть обусловлено как изобилием пищи, так и увеличением числа видов. По мере роста популяции эти птицы могут быть вынуждены лететь на север в поисках лучших мест для кормления. Однако, в отличие от перелетных птиц, которые возвращаются на юг на зимовку, лимпкины немигрируют, поэтому неясно, переживут ли они более холодные месяцы в своем расширенном ареале. Фактически, хромой в Огайо погиб во время особенно суровой зимы.

Расширение популяции хромых — не единственное явление, вызывающее обеспокоенность экологов. Другие местные виды, такие как девятипоясной броненосец, также перемещаются на новые территории по мере повышения температуры. Эти перемещения могут увеличить риск передачи заболевания человеку. Ярким примером является распространение клещей, переносящих болезнь Лайма, в Онтарио. Кроме того, потенциальное распространение болезней между видами представляет угрозу биоразнообразию.

Эксперты подчеркивают, что для решения этих проблем необходимо усилить эпиднадзор и улучшить услуги общественного здравоохранения. Понимание механизмов распространения этих видов и прогнозирование потенциальных рисков имеют решающее значение для эффективных усилий по сохранению и предотвращению болезней.