Сезон New Age of War завершится эпической схваткой

Долгожданный сезон Conan Exiles Age of War подошел к своему захватывающему завершению с выходом третьей главы на всех платформах. Последняя глава представляет игрокам множество новых задач, в том числе волнующую возможность осадить грозную Стигийскую крепость и возможность построить собственную таверну и управлять ею.

Третья глава Age of War посвящена не только интенсивным конфликтам и захватывающим возможностям осады могущественных стигийских сил, но также фокусируется на воспитании чувства общности и социального взаимодействия в игровом мире. Добавление таверн предоставляет игрокам центральный центр, где сходятся информация, слухи, золото и люди, создавая захватывающую и динамичную среду.

Чтобы основать собственную таверну, игрокам необходимо спасти заморского бармена из опасного лагеря чисток, объединив элементы увлекательного контента этого сезона. Однако найти бармена будет непростой задачей, поскольку он не будет присутствовать на каждой чистке. Игроки должны проявить настойчивость и предпринять несколько попыток, чтобы успешно спасти одного. Как только бармен окажется в вашем распоряжении, вы сможете приступить к созданию полнофункциональной барной стойки.

Поскольку бар открыт для бизнеса и оборудован местами для сидения, ваша таверна вскоре привлечет посетителей, некоторые из которых могут быть готовы работать в обмен на золото. Наблюдайте, как ваша таверна процветает, превращаясь в многоэтажное заведение. Кроме того, Funcom также представляет ряд новой мебели и предметов декора таверны, включая эксклюзивные предметы из последнего боевого пропуска.

Но это еще не все: в третьей главе также происходит эпическая битва против могущественного стигийского полководца Бакт-Нимлота в городе аль-Мерая. У игроков будет возможность не только атаковать и грабить, но и стать свидетелями впечатляющих разрушаемых подземелий. Независимо от того, решите ли вы применить колдовство и обман или раскрыть мощь требушетов и огня (или даже использовать новый таран), ваша цель — разрушить империю и оставить свой след в истории.

Приготовьтесь к незабываемым приключениям, поскольку Эпоха Войны подходит к захватывающему концу. Более подробную информацию и подробные примечания к обновлению можно найти на официальном сайте Conan Exiles.