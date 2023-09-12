Джулия Юнг, одна из новаторов до 2023 лет по версии MIT Technology Review в 35 году, испытала одновременно облегчение и вновь обретенный энтузиазм, когда стала свидетельницей того, как ИИ победил одного из лучших игроков в го в мире. Проведя детство на Тайване, осваивая игру, Йонг всегда считала го неразрешимой проблемой. Однако она обнаружила, что биология представляет собой еще большую проблему.

Во время своих исследований в нейробиологической лаборатории Стэнфордского университета Йонг наблюдала необычное поведение в клетках головного мозга, называемых астроцитами. Это заинтриговало ее и вызвало увлечение биологией. Она продолжила свое путешествие, присоединившись к лаборатории эксперта по редактированию генов Фэн Чжана в Институте Броуда в Кембридже, штат Массачусетс. Там она углубилась в «скрининг в масштабе генома», используя такие инструменты, как CRISPR, для модификации каждого из 20,000 XNUMX генов в геноме человека, чтобы понять их эффекты.

Целью Юнга было применить генетический скрининг к реальным клеткам мозга, таким как астроциты, которые сложно создать в лаборатории. Исследуя влияние различных факторов транскрипции на стволовые клетки, она стремилась понять, как они определяют идентичность клеток. Результатом ее исследования стал «атлас», демонстрирующий влияние отдельных факторов транскрипции. Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность генерировать любой тип клеток контролируемым образом, что могло бы найти применение в тестировании лекарств и терапевтических достижениях.

Хотя масштабы генетического скрининга обширны и требуют сотрудничества и значительных ресурсов, Йонг по-прежнему привержен развитию этой области. Ее нынешняя работа в Институте Уайтхеда сосредоточена на понимании процесса синтеза белка внутри клеток. Йонг руководствуется бесконечной глубиной возможностей, которые предлагает биология, и продолжает разрабатывать инновационные инструменты для ответа на фундаментальные вопросы.

Путь Джулии Юнг от освоения Го до исследования загадок биологии иллюстрирует ее любопытство и стремление расширять границы. По мере того, как она глубже погружается в сложности научных исследований, ее работа обещает раскрыть новые идеи, которые могут сформировать будущее медицины и технологий.

Источники: Обзор технологий MIT.