iOS 17: как поделиться паролями на iPhone с помощью iCloud Keychain

Apple представляет значительное улучшение iCloud Keychain в iOS 17, позволяющее пользователям беспрепятственно обмениваться учетными данными с кем угодно. Новая функция, известная как «Семейные пароли», позволяет пользователям делиться паролями и ключами доступа с группой доверенных контактов. Эта функция имеет сквозное шифрование и делает обмен паролями проще и безопаснее.

Чтобы поделиться паролями на iPhone под управлением iOS 17, выполните следующие действия:

Откройте приложение «Настройки» Проведите пальцем вниз и нажмите «Пароли». В разделе «Семейные пароли» выберите «Начать». Добавьте людей в группу с общим паролем (их iPhone также должен быть на iOS 17). Выберите пароли или ключи доступа, которыми вы хотите поделиться. Нажмите «Переместить» в правом верхнем углу. Отправьте сообщение человеку/людям, с которыми вы делитесь паролями.

Можно настроить несколько групп общих паролей, что обеспечивает большую гибкость и удобство. Однако при удалении общих паролей есть одна особенность. Они перемещаются в папку «Недавно удаленные», которая будет автоматически удалена через 30 дней. Если вы хотите удалить общий пароль, но сохранить его в своих собственных паролях, вы можете восстановить его, нажав на пароль в папке «Недавно удаленные» и выбрав «Восстановить мои пароли».

Общие пароли на устройствах Apple повышают удобство службы «Связка ключей iCloud» и делают ее более конкурентоспособной по сравнению с платными менеджерами паролей. Эта новая возможность в iOS 17 обеспечивает дополнительную универсальность и безопасность обмена паролями. Вы в восторге от этой новой функции?

источники:

— 9to5Mac

- Яблоко