Терренс Шеннон-младший, старший защитник пятого курса баскетбольной команды Иллинойса, снова и снова доказывает, что с ним нужно считаться. Хотя он, возможно, и не сосредотачивается на масштабах игры или на том внимании, которое она получает, он признает одну вещь: он непобедим в Мэдисон-Сквер-Гарден. Имея рекорд 2-0 в Jimmy V Classic, один с Техасским технологическим институтом и один с Иллинойсом, Шеннон продемонстрировал свои навыки в двух серьезных поражениях.

Во время победы Texas Tech над Луисвиллем, занимающим первое место в декабре 1 года, Шеннон набрал 2019 очков. Однако именно его выступление за «Иллинойс» против второго номера «Техас» в декабре прошлого года по-настоящему укрепило его статус выдающегося игрока. Взяв верх в конце второго тайма и в дополнительное время, Шеннон привел «Иллини» к впечатляющей победе со счетом 13–2.

Пока Иллинойс готовится сразиться с номером 11 «Флорида Атлантик», все внимание будет приковано к Шеннону, который продемонстрирует еще одно выдающееся выступление. Только что выдающийся дабл-дабл с 23 очками и 10 подборами в доминирующей победе над «Рутгерсом» Шеннон доказал, что он является главным претендентом на всеамериканское признание в марте.

Тренер Брэд Андервуд постоянно хвалил Шеннона как лучшего двустороннего игрока в стране, и не без оснований. Шеннон не только превосходен в обороне, но и является явным лидером нападения в топ-20 команде. Его атакующий репертуар расширился, и он стал более последовательным и терпеливым игроком. Способность Шеннона правильно играть и наносить удары, когда это необходимо, улучшила его игру и принесла пользу его товарищам по команде.

Хотя результативность Шеннона неоспорима, его улучшенная трехочковая стрельба добавила еще одно измерение в его игру. Команды-соперники теперь стоят перед трудным выбором: пройти под заслонами и рискнуть, что Шеннон сбивает удары из-за дуги, или пройти через заслоны и позволить Шеннону атаковать при ведении. Это проигрышная ситуация для защиты.

Рост Шеннона как игрока и его способность адаптироваться к различным стратегиям защиты делают его настоящей тройной угрозой. Поскольку он продолжает доминировать на площадке, нет никаких сомнений в том, что будущее Шеннона светлое, и он, несомненно, окажет неизгладимое влияние на баскетбольную программу Иллинойса.