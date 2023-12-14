Переговоры в Сенате застопорились, поскольку спор о пограничной политике угрожает иностранной помощи

Резюме: Переговорщики в Сенате оказались в тупике по поводу иностранной помощи, поскольку партизанское столкновение между республиканцами и демократами обостряется, сосредоточенное вокруг пограничной политики. Продолжающийся спор представляет угрозу решающей поддержке ключевых союзников США, включая Украину, поскольку время и деньги истощаются. Переговорщики стремятся достичь компромисса, но напряженность высока, а прогресс идет медленно. Законодатели призывают продлить календарь заседаний Конгресса, чтобы гарантировать достижение соглашения до конца года. Острая необходимость в помощи была подчеркнута Белым домом, подчеркнув тяжелую ситуацию в Украине. Несмотря на сопротивление республиканцев, демократы по-прежнему привержены поиску решения, подчеркивая необходимость компромисса. Однако существует неопределенность относительно сроков разрешения спора о пограничной политике, причем некоторые сенаторы предполагают, что он может не быть решен до конца года. Голосование за пакет иностранной помощи провалилось, поскольку он не достиг необходимого порога. Лидер большинства в Сенате намерен снова поднять эту тему в будущем. Республиканцы требуют существенных изменений в политике безопасности границ в сочетании с иностранной помощью, но двухпартийный консенсус по этому спорному вопросу еще не достигнут. Эта тупиковая ситуация возникает на фоне конфликта Израиля с ХАМАС и борьбы Украины против российской агрессии, что усиливает необходимость срочной помощи и создает критические риски для национальной безопасности, если соглашение не будет достигнуто.

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Тупик в Сенате: дебаты по пограничной политике ставят под угрозу иностранную помощь

Краткое описание: Переговоры в Сенате зашли в тупик из-за интенсивных межпартийных столкновений по поводу пограничной политики, что поставило под угрозу предоставление иностранной помощи ключевым союзникам США. Тупик усиливает обеспокоенность, поскольку время для Украины истекает, и она срочно нуждается в поддержке. Сенаторы-республиканцы выразили свое недовольство, заблокировав предоставление иностранной помощи, сославшись на то, что пакет не касается пограничной и иммиграционной политики. Исторически вызывающий разногласия вопрос иммиграции стал неразрывно связан с пакетом законов, направленных на помощь таким союзникам, как Израиль и Украина. Требование республиканцев изменить пограничную политику усилило напряженность на Капитолийском холме, что даже привело к спорной перепалке за закрытыми дверями во время секретного брифинга. Поскольку календарь заседаний Конгресса подходит к концу, среди законодателей ощущается необходимость срочно найти решение до каникул. Сенатор-демократ от Монтаны Джон Тестер выразил готовность работать в праздники, если это необходимо, подчеркнув важность достижения компромиссной сделки. Однако существуют сомнения относительно сроков переговоров, поскольку сенатор Джеймс Ланкфорд, ведущий переговорщик от Республиканской партии, признает, что соглашение может быть достигнуто не раньше конца года. Процедурное голосование за продвижение пакета иностранной помощи не удалось, опустившись ниже необходимого порога в 60 голосов. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер изменил свой голос на «нет» в качестве тактического шага, гарантируя возможность повторного введения этой меры в будущем. Несмотря на неудачу, демократы по-прежнему привержены поиску решения, в то время как республиканцы настаивают на том, что иностранная помощь будет зависеть от серьезных изменений в политике безопасности границ. Тупик возникает во время конфликта Израиля с ХАМАС и продолжающейся борьбы Украины против российской агрессии. В предупреждении Белого дома подчеркиваются критические риски для национальной безопасности, если дальнейшая помощь не будет одобрена. Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что республиканцы будут продолжать блокировать законопроект до тех пор, пока проблемы безопасности границ не будут должным образом решены, рассматривая его как один из главных приоритетов национальной безопасности.