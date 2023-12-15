Поздравляем полуфиналистов конкурса VyStar «Учитель года 2024»!

В захватывающем объявлении были объявлены 15 полуфиналистов престижной премии VyStar «Учитель года 2024». Эти люди представляют собой разнообразную группу преподавателей, среди которых есть как опытные ветераны, так и те, кто находится в начале своей карьеры. Среди этих многообещающих претендентов пятеро будут бороться за окончательное звание «Учитель года округа Дюваль».

Победитель заветной награды будет объявлен 20 января 2024 года на долгожданной ежегодной церемонии вручения наград EDDY Awards. Это мероприятие дает возможность признать и отметить выдающиеся достижения учителей округа Дюваль, подчеркнув их неоценимый вклад в систему образования.

Полуфиналисты следующие:

– Ана Анденматтен из начальной школы Мандарин-Оукс

– Джазлин Кларк из средней школы Арлингтона

– Алана Дэвис из программы подготовки к колледжу Бассетт IDEA

– Густаво Гусман из средней школы Терри Паркера

– Марисса Хейн из начальной школы Алимакани

– Дебора Леппер из Технологической академии Фрэнка Х. Петерсона.

– Эшлин Лупински из Академии наук Ривер-Сити, Инновации.

– Тоня Робинсон-Макнейр из начальной школы Гайд-Гроув.

– Мэрайя Ракер из KIPP Impact Academy

– Кимберли Седжвик из начальной школы Арлингтон-Хайтс

– Катрис Шортер из средней школы Атлантического побережья.

– Леонард Смит из начальной школы Форт-Кэролайн.

– Дженифер Стрейли из начальной школы Лейк-Лючина

– Терри Энн Торрес из начальной школы Сан-Хосе

– Хуана Заргон из начальной школы Лав Гроув

Чтобы узнать больше о каждом полуфиналисте, включая краткую биографию, посетите веб-сайт Фонда государственного образования Джексонвилля (JPEF).

Конкуренция за награду «Учитель года VyStar» ожесточена, и эти замечательные полуфиналисты уже доказали свою преданность делу и приверженность образованию своих учеников. Поскольку мы с нетерпением ожидаем окончательного объявления, давайте воздадим должное этим невероятным учителям и неизмеримому влиянию, которое они оказывают на формирование будущего нашего сообщества.