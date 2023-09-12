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Европейское космическое агентство опубликовало окончательные изображения огненного спуска космического корабля для определения профиля ветра

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Европейское космическое агентство опубликовало окончательные изображения огненного спуска космического корабля для определения профиля ветра

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило последние изображения своего новаторского космического корабля «Эол» во время его спуска в атмосферу Земли. Эол, названный в честь греческого бога ветров, стал первым спутником, предназначенным для отслеживания земных ветров в целях изучения климата и метеорологии.

ЕКА выпустило анимацию, состоящую из последних восьми радиолокационных изображений, снятых Эолом. На видео видно, как космический корабль начал кувыркаться при взаимодействии с атмосферой Земли на почти орбитальной скорости. Эти изображения служат прощанием с миссией и ее непреходящим наследием.

Перед спуском «Эол» выполнил вынужденный вход в атмосферу, постепенно снижая свою орбиту, используя оставшееся топливо, а затем отключив свои инструменты. Этот замечательный подвиг сделал его первым космическим кораблем, предпринявшим подобный маневр. Окончательные приказы космическому кораблю были отданы 28 августа, после чего Институт Фраунгофера в Германии использовал свою радиолокационную антенну TIRA для отслеживания Эола в течение примерно четырех минут, создавая цвета, обозначающие интенсивность радиолокационного сигнала.

После входа в атмосферу около 80% «Эола» сгорело при спуске, оставив нетронутыми только 20% спутника, когда он отважился пролететь над Антарктидой. Целью операции по входу в атмосферу была проверка новых методов снижения рисков, связанных с попаданием мусора на Землю. Это успешно снизило низкий риск и уменьшило неконтролируемое время на орбите, снизив вероятность столкновений с другими спутниками.

Знания, полученные в результате этого возвращения, помогут сформулировать планы завершения срока службы для будущих миссий. Aeolus является примером важности устойчивых космических полетов и ответственных операций, при этом ЕКА продлевает свое руководство как можно дольше во время миссии.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).

By Вики Ставропулу

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