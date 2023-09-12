Европейское космическое агентство опубликовало окончательные изображения огненного спуска космического корабля для определения профиля ветра

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило последние изображения своего новаторского космического корабля «Эол» во время его спуска в атмосферу Земли. Эол, названный в честь греческого бога ветров, стал первым спутником, предназначенным для отслеживания земных ветров в целях изучения климата и метеорологии.

ЕКА выпустило анимацию, состоящую из последних восьми радиолокационных изображений, снятых Эолом. На видео видно, как космический корабль начал кувыркаться при взаимодействии с атмосферой Земли на почти орбитальной скорости. Эти изображения служат прощанием с миссией и ее непреходящим наследием.

Перед спуском «Эол» выполнил вынужденный вход в атмосферу, постепенно снижая свою орбиту, используя оставшееся топливо, а затем отключив свои инструменты. Этот замечательный подвиг сделал его первым космическим кораблем, предпринявшим подобный маневр. Окончательные приказы космическому кораблю были отданы 28 августа, после чего Институт Фраунгофера в Германии использовал свою радиолокационную антенну TIRA для отслеживания Эола в течение примерно четырех минут, создавая цвета, обозначающие интенсивность радиолокационного сигнала.

После входа в атмосферу около 80% «Эола» сгорело при спуске, оставив нетронутыми только 20% спутника, когда он отважился пролететь над Антарктидой. Целью операции по входу в атмосферу была проверка новых методов снижения рисков, связанных с попаданием мусора на Землю. Это успешно снизило низкий риск и уменьшило неконтролируемое время на орбите, снизив вероятность столкновений с другими спутниками.

Знания, полученные в результате этого возвращения, помогут сформулировать планы завершения срока службы для будущих миссий. Aeolus является примером важности устойчивых космических полетов и ответственных операций, при этом ЕКА продлевает свое руководство как можно дольше во время миссии.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).