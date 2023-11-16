Раскрытие потенциала ядерных часов: новая эра точного хронометража

На протяжении десятилетий ученые полагались на атомные часы как на золотой стандарт измерения времени. Эти часы, основанные на квантовом переходе электронов внутри атомов, были невероятно точными, с точностью до одной секунды за 300 миллионов лет. Однако исследователям давно известно, что еще большую точность можно получить с помощью другого типа часов – ядерных часов.

Теперь группа ученых из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США, Техасского университета A&M и нескольких европейских институтов предприняла значительный шаг к реализации потенциала ядерных часов. В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature, команда использовала рентгеновские лучи для возбуждения долгоживущего ядерного состояния в скандии-45, элементе, обычно используемом в аэрокосмических компонентах и ​​спортивном оборудовании.

Ядерные часы отличаются от атомных часов своим фундаментальным механизмом. В то время как атомные часы основаны на электронных переходах, ядерные часы используют естественные колебания ядра в центре атома. Это делает ядерные часы гораздо более устойчивыми к таким помехам, как изменения температуры или электромагнитные поля, обеспечивая еще более высокую точность и стабильность.

Успех этого эксперимента представляет собой важную веху в развитии ядерных часов. Ранее существующие источники рентгеновского излучения не могли обеспечить необходимый импульс для запуска колебаний ядра и их эффективного обнаружения. Однако недавние достижения в области источников рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL), такие как европейская установка XFEL в Гамбурге, Германия, позволили превратить теорию в реальность.

Тщательно настроив энергию рентгеновских лучей, исследователи смогли точно обнаружить ядерный резонанс в скандии-45. Обнаружение примерно 93 событий ядерного распада подтвердило наличие резонанса и позволило точно определить его энергию, в 250 раз точнее, чем было известно ранее.

Последствия этого прорыва значительны. Это открывает путь для высокочувствительных исследований природных свойств, таких как гравитация, и позволяет проводить фундаментальные физические эксперименты, основанные на точных измерениях времени или частоты. Разработка ядерных часов может революционизировать наше понимание Вселенной и открыть новые возможности для научных исследований.

Хотя это достижение знаменует собой решающий первый шаг, предстоит еще многое сделать. Дальнейшие исследования резонанса и разработка еще более совершенных источников рентгеновского излучения необходимы, чтобы полностью раскрыть потенциал ядерных часов. Тем не менее, будущее точного хронометража выглядит ярче, чем когда-либо прежде.

Вопросы и ответы:

В чем разница между атомными часами и ядерными часами?

Атомные часы полагаются на квантовый переход электронов внутри атомов для точного измерения времени, а ядерные часы используют естественные колебания ядра в центре атома. Ядерные часы обеспечивают еще более высокую точность и стабильность по сравнению с атомными часами.

Почему ядерные часы более устойчивы к помехам?

Ядерные часы менее восприимчивы к внешним возмущениям, таким как изменения температуры или электромагнитные поля, поскольку они измеряют колебания самого ядра, которое гораздо более стабильно и устойчиво.

Каковы потенциальные применения ядерных часов?

Ядерные часы могут значительно улучшить наше понимание гравитации, теории относительности и других физических явлений, таких как темная материя. Они также могут произвести революцию в высокочувствительных исследованиях природных свойств и обеспечить проведение фундаментальных физических тестов, основанных на точных измерениях времени или частоты.

Каково значение недавнего эксперимента со скандием-45?

Успешное возбуждение долгоживущего ядерного состояния в скандии-45 с помощью рентгеновских лучей представляет собой важную веху в разработке ядерных часов. Оно демонстрирует возможность практического использования ядерных часов и открывает новые возможности для точного измерения времени и научных исследований.