Скидка до 1100 долларов на игровые ПК Alienware Aurora RTX 4090: раскройте возможности передовых технологий

Распродажа Dell в Черную пятницу предоставляет энтузиастам игр прекрасную возможность получить скидку до 1100 долларов на два игровых ПК Alienware Aurora R15 с новейшим графическим процессором GeForce RTX 4090, высокопроизводительными процессорами, а также достаточным объемом памяти и оперативной памяти. Хотя эти цены, возможно, не самые низкие из когда-либо существовавших для игрового ПК с Alienware RTX 4090, Dell компенсирует это, предлагая дополнительные обновления, которые делают небольшую надбавку к цене вполне оправданной.

Более доступная конфигурация стоит 3099.99 долларов и может похвастаться впечатляющими характеристиками. Он оснащен процессором AMD Ryzen 9 7950X, графическим процессором RTX 4090, 32 ГБ оперативной памяти DDR-4800 МГц и твердотельным накопителем NVME емкостью 2 ТБ. Ryzen 9 7950X с 16 ядрами, 32 потоками и 80 МБ общей кэш-памяти считается лучшим процессором общего назначения AMD, превосходным не только в играх, но и в таких задачах, как 3D-рендеринг и многозадачность. Система охлаждается благодаря передовой жидкостной системе охлаждения Alienware «Cryo-Tech», предлагающей эффективное и превосходное решение для охлаждения.

Для тех, кто ищет еще большую мощность, более дорогая конфигурация за 3399 долларов включает в себя процессор Intel Core i9-13900KF, потрясающие 64 ГБ оперативной памяти и массивный твердотельный накопитель NVMe емкостью 4 ТБ. Процессор i9-13900KF с 24 ядрами, 32 потоками и кэшем объемом 36 МБ является одним из самых мощных потребительских процессоров, доступных в настоящее время. Эта конфигурация также включает в себя тему «девственно белый» (Lunar White) для тех, кто желает особой эстетики.

Обе конфигурации оснащены мощным графическим процессором RTX 4090, что закрепляет за ней статус самой мощной видеокарты на рынке. Этот графический процессор легко превосходит своих конкурентов, в том числе AMD Radeon RX 7900 XTX, и оставляет карты серии RTX 30 далеко позади. Обладая производительностью до 90 % выше, чем у 3080 Ti, RTX 4090 позволяет пользователям наслаждаться играми в разрешении 4K с трассировкой лучей со стабильной частотой 60+ кадров в секунду в любой доступной сегодня игре.

В заключение, распродажа Dell «Черная пятница» предлагает невероятную возможность приобрести игровые ПК Alienware Aurora RTX 4090 по сниженным ценам. Независимо от того, выберете ли вы более доступную конфигурацию или потратитесь на более дорогой вариант с дополнительной мощностью, эти игровые ПК обязательно обеспечат непревзойденные игровые возможности.

FAQ

1. Стоят ли вложения в эти игровые ПК Alienware Aurora R15?

Абсолютно! Благодаря первоклассным компонентам, включая мощный графический процессор RTX 4090, высокопроизводительные процессоры, а также достаточному объему памяти и оперативной памяти, эти игровые ПК обеспечивают исключительную производительность и стоят вложений для энтузиастов игр.

2. Необходимо ли жидкостное охлаждение этим игровым ПК?

Жидкостное охлаждение, такое как «Cryo-Tech» от Alienware, хотя и не является необходимым, обеспечивает эффективное и превосходное охлаждение. Он помогает поддерживать оптимальную температуру во время интенсивных игровых сессий, обеспечивая увеличенный срок службы и производительность системы.

3. Чем RTX 4090 отличается от других графических процессоров на рынке?

RTX 4090 является самой мощной видеокартой на рынке, превосходя своих конкурентов, таких как AMD Radeon RX 7900 XTX, и превосходя по производительности карты серии RTX 30. Он позволяет воспроизводить исключительные игры в разрешении 4K с трассировкой лучей и стабильной частотой 60+ кадров в секунду в любой доступной сегодня игре.

4. Могу ли я ожидать обновлений RTX 4090 в ближайшем будущем?

Хотя технологии постоянно развиваются, маловероятно, что в ближайшем будущем будет выпущена карта, превосходящая RTX 4090. RTX 4090 представляет собой вершину игровой производительности, и пользователи могут рассчитывать на то, что смогут наслаждаться ее исключительными возможностями в течение довольно долгого времени.

(Источник: Dell.com)