Получите скидку 10 долларов на версию Mortal Kombat 1 для ПК.

Вы можете сэкономить немного денег при покупке версии Mortal Kombat 1 для ПК. Ритейлеры, такие как Newegg и Green Man Gaming, предлагают скидку 10 долларов на предварительные заказы на ПК с Windows через версию игры в Steam.

В Newegg просто введите код PPXDSEP во время оформления заказа, чтобы получить скидку 15%. Если вы предпочитаете делать покупки в Green Man Gaming, вам даже не понадобится код скидки; скидка 10 долларов уже доступна. Кроме того, Green Man Gaming также предлагает скидку 15 % на премиум-версию игры, которая включает в себя ранний доступ, внутриигровую косметику и валюту.

К сожалению, NetherRealm Studios, разработчик игры, не подтвердила, будет ли Mortal Kombat 1 доступна в Steam Deck при запуске. Однако независимо от того, какое устройство вы используете для игры, убедитесь, что у вас достаточно места для хранения данных, поскольку для этого требуется колоссальные 100 ГБ. Это соответствует тенденции увеличения размеров установок игр.

Так что, если вы геймер на ПК и поклонник франшизы Mortal Kombat, не упустите эти скидки. Возьмите свою копию Mortal Kombat 1 и приготовьтесь к захватывающим боям.

Определения:

– Предварительный заказ: размещение заказа на товар до его официального выпуска или доступности для покупки.

– Код скидки: код, который можно ввести во время покупки, чтобы получить скидку.

– Внутриигровая косметика: виртуальные предметы или улучшения, изменяющие внешний вид персонажей или объектов в видеоигре.

– Валюта: виртуальная валюта, используемая в игре для покупки предметов или улучшений.

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