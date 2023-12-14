Начало велосипедной и пешеходной тропы по Красной ягоде в Сан-Антонио: соединение природы и общества

Сан-Антонио приветствует пополнение своей расширяющейся сети пешеходных и велосипедных маршрутов открытием Red Berry Hike and Bike Trailhead. Эта тропа, расположенная у входа в бывшее поместье Ред Берри на восточной стороне города, легко интегрируется с популярной системой маршрутов Howard W. Peak Greenway Trails. Соединяя участок тропы Саладо-Крик с живописным озером Ред-Берри, начало тропы предлагает любителям активного отдыха и природы уникальные и освежающие впечатления.

Проект реконструкции Red Berry, инициированный Корпорацией общественного обслуживания San Antonio Housing Trust, вдохнул новую жизнь в участок земли площадью 85 акров, на котором находится исторический особняк Red Berry. Особняк, который когда-то был резиденцией уважаемого бизнесмена Вирджила Э. «Рэда» Берри, теперь служит местом проведения мероприятий, принадлежащим The RK Group. Кроме того, на территории расположена штаб-квартира The RK Group, что подтверждает их приверженность развитию сообщества.

Усилия по возрождению охватили не только особняк; проект также включал восстановление озера и строительство современного многоквартирного жилого комплекса на 330 квартир для людей с разным доходом. Включение Red Berry Hike and Bike Trailhead завершает трансформацию, еще больше подчеркивая фундаментальную интеграцию природы, отдыха и общества.

Расположенный по адресу 4039 IH-10 Westbound Frontage Road, Сан-Антонио, Техас, 78219, начало тропы обеспечивает удобный доступ как для жителей, так и для гостей. Его легко увидеть с левой стороны дороги перед въездом на главную парковку кампуса RK Group. Он служит воротами для знакомства с красотой и спокойствием окружающей природы.

Ищете ли вы спокойную прогулку вдоль кромки воды или бодрящую поездку на велосипеде по пышной зелени, Red Berry Hike and Bike Trailhead предлагает место, где можно расслабиться, пообщаться с природой и укрепить чувство общности. Поскольку Сан-Антонио продолжает отдавать предпочтение местам для отдыха на открытом воздухе, это новое дополнение еще больше укрепляет приверженность города повышению общего качества жизни его жителей.