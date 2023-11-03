Samsung Odyssey Ark: роскошный игровой опыт

Компания Samsung недавно представила монитор Odyssey Ark второго поколения, предлагающий геймерам захватывающие и визуально потрясающие впечатления благодаря 55-дюймовому дисплею 4K и частоте обновления 165 Гц. Несмотря на то, что цена дисплея составляет 3000 долларов США, энтузиасты игр могут счесть его достойным инвестиций из-за его исключительных функций.

Новый Odyssey Ark может похвастаться внешним видом, аналогичным своему предшественнику, но улучшения лежат в пределах его технических характеристик. Монитор по-прежнему сохраняет свой размер 55 дюймов, разрешение 4K и кривизну 1000R. Кроме того, для подсветки жидких кристаллов используются мини-светодиоды, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета.

Одной из примечательных особенностей является наличие пульта дистанционного управления Ark Dial, который позволяет пользователям легко и без проблем настраивать различные параметры. Монитор сохраняет рейтинг HDR10+ и имеет матовое покрытие для минимизации бликов. Функция Multi View по-прежнему остается ключевым преимуществом, позволяя пользователям одновременно отображать четыре отдельных источника, имитируя четыре 27.5-дюймовых дисплея с разрешением 1080p.

Если массивный 55-дюймовый дисплей 4K покажется вам подавляющим, простое нажатие кнопки уменьшит количество активных пикселей, эффективно уменьшая экран до 27-дюймового дисплея без изменения физического размера.

Хотя обновления могут показаться минимальными, Odyssey Ark второго поколения предлагает улучшенные возможности подключения. Первоначальная модель имела четыре разъема HDMI 2.1, а обновленная версия предлагает два разъема HDMI 2.2, один порт HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4. Эта повышенная гибкость позволяет пользователям подключать к монитору более широкий спектр устройств. Кроме того, новая модель включает в себя встроенный KVM-переключатель, позволяющий пользователям управлять несколькими устройствами с помощью одного набора клавиатуры и мыши.

В заключение отметим, что монитор Odyssey Ark от Samsung предоставляет геймерам исключительный и захватывающий игровой процесс. Модель второго поколения содержит небольшие улучшения и расширенные возможности подключения, сохраняя при этом замечательные особенности своей предшественницы. Хотя цена может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей, те, кто ищет роскошные игровые возможности, могут счесть вложенные средства вполне оправданными.

Часто задаваемые вопросы

1. Какова частота обновления монитора Samsung Odyssey Ark?

Монитор Samsung Odyssey Ark обеспечивает максимальную частоту обновления 165 Гц, обеспечивая плавный и плавный игровой процесс.

2. Поддерживает ли монитор HDR?

Да, монитор имеет рейтинг HDR10+, предоставляя пользователям яркие и реалистичные цвета для улучшения визуального восприятия.

3. Можно ли настроить экран на меньший размер?

Да, в мониторе предусмотрена удобная опция уменьшения количества активных пикселей, что позволяет эффективно уменьшить размер дисплея до 27-дюймового размера.

4. Сколько портов подключения имеет монитор Odyssey Ark?

Обновленная версия монитора включает два разъема HDMI 2.2, один порт HDMI 2.0 и один порт DisplayPort 1.4, что обеспечивает пользователям повышенную гибкость при подключении различных устройств.

5. Каково назначение пульта дистанционного управления Ark Dial?

Пульт дистанционного управления Ark Dial позволяет пользователям легко настраивать параметры без необходимости навигации по меню, обеспечивая беспроблемный игровой процесс.