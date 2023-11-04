Срочные новости: серия Samsung Galaxy S24 будет оснащена чипами Qualcomm и Exynos

В ходе захватывающей разработки стало известно, что долгожданная серия Galaxy S24 от Samsung будет не только оснащена чипами Qualcomm, но также будет оснащена собственными процессорами Samsung Exynos. Эта новая информация появилась в ходе недавней телефонной конференции с генеральным директором Qualcomm Криштиану Амоном, который подтвердил, что Galaxy S24 будет выпущен в ближайшее время и что Qualcomm рассчитывает занять большую долю рынка этого устройства.

Традиционно Samsung использует в своих флагманских смартфонах чипы Qualcomm и Exynos, причем в разных регионах используются разные варианты процессоров. Однако последние новости предполагают, что оба чипа будут интегрированы в модели Galaxy S24 и S24+. С другой стороны, ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет предлагать исключительно передовой чипсет Qualcomm, но только в некоторых регионах.

Хотя это может показаться значительным изменением, стоит отметить, что региональные различия в выборе процессоров были обычной практикой в ​​предыдущих выпусках серии Galaxy S. Например, в Северной Америке весьма вероятно, что все смартфоны серии S будут оснащены чипсетами Qualcomm, что является нормой в последние годы.

По слухам, серия Galaxy S24 появится на рынке 18 января, а также есть дополнительные слухи, предполагающие, что вариант S24 Ultra будет поставляться с титановой рамкой, что добавит нотку роскоши флагманскому устройству.

В целом, эта последняя разработка свидетельствует о стремлении Samsung предложить своим клиентам лучшее из обоих миров, сочетая мощность передовых процессоров Qualcomm с надежностью и эффективностью собственных чипов Exynos.

Часто задаваемые вопросы

1. Будут ли все модели Galaxy S24 оснащены чипами Qualcomm и Exynos?

Нет, хотя ожидается, что Galaxy S24 и S24+ будут включать процессоры Qualcomm и Exynos, вариант Ultra, скорее всего, будет предлагать исключительно чипсет Qualcomm в некоторых регионах.

2. Когда выйдет серия Galaxy S24?

По слухам, запуск серии Galaxy S24 запланирован на 18 января.

3. В чем преимущество использования чипов Qualcomm и Exynos?

Объединив процессоры Qualcomm и Exynos, Samsung стремится использовать сильные стороны обоих чипов, обеспечивая своим пользователям мощную и эффективную производительность.

4. Будут ли все регионы получать одинаковые варианты процессоров для серии Galaxy S24?

Весьма вероятно, что в выборе процессоров будут различия в зависимости от региона: ожидается, что Северная Америка получит модели с чипами Qualcomm, в то время как в других регионах может быть сочетание вариантов Qualcomm и Exynos.

(Источник: The Elec Korea)