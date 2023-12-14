Samsung представляет ноутбуки Galaxy Book4 с искусственным интеллектом

Недавно компания Samsung представила свою последнюю линейку ноутбуков — серию Galaxy Book4, в которой особое внимание уделяется интеграции технологии искусственного интеллекта (ИИ). Новая серия предлагает улучшенные дисплеи, более быструю зарядку и мощные возможности обработки данных.

Одной из выдающихся особенностей серии Galaxy Book4 является интеграция нового процессора Intel Core Ultra 9, который сочетает в себе быстрый центральный процессор, графический процессор и NPU в одном корпусе. Кроме того, ноутбуки оснащены видеокартой Nvidia RTX 4070 (8 ГБ), которая может выполнять различные задачи искусственного интеллекта, включая генерацию изображений и DLSS для игр. В качестве альтернативы пользователи могут выбрать вместо этого Core Ultra 7 и RTX 4050 (6 ГБ).

Помимо возможностей искусственного интеллекта, серия Galaxy Book4 отличается улучшенным охлаждением за счет более широкой на 11 % испарительной камеры и двух вентиляторов с неравномерным расстоянием между лопастями. Ноутбуки поставляются с различными вариантами оперативной памяти от 16 ГБ до 64 ГБ и различными твердотельными накопителями емкостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, причем все они имеют доступный слот расширения.

Все модели этой серии оснащены сенсорными дисплеями Dynamic AMOLED 2X с новой технологией Vision Booster и антибликовой технологией для улучшения четкости изображения при ярком освещении на открытом воздухе. Флагманская модель Galaxy Book4 Ultra оснащена 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,880 x 1,800 пикселей и переменной частотой обновления 48–120 Гц, охватывающим 120 % цветового пространства DCI-P3.

Samsung также подчеркнул повышенную энергоэффективность и более быструю зарядку серии Galaxy Book4. С адаптером мощностью 140 Вт ноутбуки могут заряжать аккумуляторы емкостью 76 Втч до 55% всего за 30 минут, что на 40% быстрее, чем предыдущие модели.

Среди других примечательных особенностей — четыре динамика AKG с поддержкой Dolby Atmos, шумоподавление для массива из двух микрофонов, поддержка нового стандарта Bluetooth LE Audio и такие варианты подключения, как порты HDMI 2.1, Thunderbolt 4 и USB Type-A.

Серия Galaxy Book4 предлагает различные модели для удовлетворения различных потребностей. Galaxy Book4 Pro выпускается в 14-дюймовой и 16-дюймовой версиях, а Galaxy Book4 Pro 360 доступен только в 16-дюймовой версии и оснащен поворотным шарниром, который позволяет ему работать как планшет на Windows.

Что касается экологичности, в новых ноутбуках используется более широкий спектр переработанных материалов, включая алюминий, стекло и пластик.

Серию Samsung Galaxy Book4 планируется запустить в Южной Корее в январе 2024 года, а вскоре после этого планируется ее глобальный выпуск. Детали цен пока не объявлены.